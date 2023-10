Tarjányi Péter: Ha az izraeli hadsereg csak néhány túszt képes megmenteni, az akció sikeres volt

Az izraeli hadsereg szóvivője, Daniel Hagari péntek este közölte, hamarosan kiterjesztik a Gáza elleni műveleteket. Ezzel kapcsolatban kerestük Tarjányi Pétert, az Index állandó biztonságpolitikai szakértőjét, aki elárulta, nem biztos benne, hogy a szárazföldi hadművelet most megindul, de nem zárta ki ennek lehetőségét. Az is kiderült, hogy a túszok kimenekítésére sok esélyt már nem lát.

Tarjányi Péter elmondta, az izraeli hadsereg esti bejelentése alapján nem biztos benne, hogy nagyszabású szárazföldi támadást hajt végre az izraeli hadsereg. Szerinte „nem feltétlenül kell egész pályás letámadásra számítani”.

Két dolog lehetséges szerinte: vagy valóban megindítja nagyszabású támadását Izrael, ami hosszabb folyamatos hadműveletet jelent, vagy pontszerű támadásokat hajt végre Izrael, amelyben a Hamász vezetőit támadja, ez egy – az izraeliek reményei szerint – rövidebb, de több helyszínen zajló beavatkozás lehet.

Vannak olyan bázisok, amelyeket 10-15 perc alatt ki lehet költöztetni

– mondta Tarjányi Péter. Ezzel arra utalt, hogy bár szerinte elképesztő titkosszolgálati felderítőmunkával találták meg a Hamász bázisait, nem biztos, hogy egy rajtaütés nyomán ott találhatja a vezetőket az izraeli hadsereg.

A Hamásznak is van terve

Fontosnak tartotta megjegyezni azt is, hogy bár néha elfelejtik, a Hamásznak is van kidolgozott terve. Ez azt jelenti, hogy ha a Hamász elkezd reagálni a támadásra, Izrael hiába tervezte el annak minden részletét, a tervek helyét az improvizáció veszi át. Azonban szerinte képes gyorsan reagálni az IDF, és improvizálni is.

A hadtudományban azt szoktuk mondani, azért szükséges a terv, hogy legyen mitől eltérni

– jelentette ki.

Adta magát a kérdés: ha a meglepetés ereje ennyire fontos, akkor miért árulja el előre az izraeli hadsereg a támadás időpontját? Erre a kérdésre azt mondta a biztonságpolitikai szakértő, hogy

a diplomácia, valamint a többi ország tett róla, hogy ne legyen meglepetés ereje Izraelnek.

Ezzel arra utalt, hogy a humanitárius követelmények betartása miatt nem képes meglepetésszerű csapást mérni Gázára. Ehhez azt is hozzátette, hogy gyakran elfelejtjük, de a Hamász is alkalmaz felderítést, így ők tisztában vannak már a határon állomásozó egységekkel.

Lehet esély a túszok kimentésére a támadással?

Tarjányi Péter szkeptikus a túszok kimenekítésével kapcsolatban. Először is emlékeztetett rá, hogy a Boko Haram is tárgyalt úgy Afrikában a túszokról, hogy már nem éltek. Sőt, az izraeli hadsereg is hajtott már végre pontszerű támadásokat, amelyek következtében kiderült, a túszok az adott helyen meghaltak.

Fontosnak tartotta azt is megjegyezni, hogy az intenzív izraeli bombázásokban is halhattak meg túszok. Emellett a túszok kimenekítését az is hátráltatja, hogy a túszok nem egy helyen vannak, és nem is a felszínen.

Ha néhány túszt sikerül kimentenie az izraeli hadseregnek, az már nagy siker

– vélekedett Tarjányi.

Érdeklődésünkre azt is elárulta, hogy az izraeli hadsereget nem zavarja az, hogy sötétben indítanak támadást, van annyira felkészülve az izraeli hadsereg, hogy ez ne okozzon gondot számukra.

Amennyiben inkább több katonai pontot próbálnak támadni az izraeliek, ott fontos, hogy százszázalékos bizonyossággal rendelkezzenek információkkal a terroristák vagy éppen a túszok ott-tartózkodásáról.