„Orbán Viktor beintett a haldokló Ukrajnának” – mondta a leköszönő luxemburgi kormányfő

Egyenesen lesújtónak nevezte Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin kézfogását Xavier Bettel leköszönő luxemburgi kormányfő.

Amit Orbán tett Putyinnal, az a középső ujjának felmutatása minden ukrán katonának, aki nap mint nap meghal az orosz támadások miatt

– idézi a politikust a brüsszeli székhelyű Politico. Bettel azt fejtegetve nyilatkozott így Orbán Viktorról, hogy az EU-nak le kellene állítania Magyarországot a Kijevnek szánt pénzügyi támogatások blokkolásában.

Ezen kívül több uniós politikushoz hasonlóan élesen kritizálta a múlt hét kedden Vlagyimir Putyinnal folytatott kétoldalú tárgyalásai miatt, ahol az ominózus kézfogós fénykép is készült a vezetőkről.

Gitanas Nausėda litván államfő is megnyilvánult a kézfogásról, ő „orosz flörtnek” nevezte a gesztust és „sajnálatosnak” találta, hogy Orbán Viktor nem kér bocsánatot, amiért továbbra is szoros kapcsolatot ápol Oroszországgal. De számos egyéb támadás érte emiatt a magyar miniszterelnököt, erről itt írtunk.

Az EU-csúcs csak olaj volt a tűzre

Ahogyan arról az Index is tájékoztatott, az uniós országok vezetői, így a magyar miniszterelnök is is jelen volt a brüsszeli EU-csúcson pénteken, ahol az Ukrajnának szánt uniós támogatásokról tárgyaltak.

„Magyarország se nem bírja, de nem is akarja bírni”, hogy pénzt küldjön Ukrajnának a magyar adófizetők pénzéből – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában.

Emmanuel Macron francia államfő is elítélte Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozóját – írja a The Guardian. Mint mondta, az uniós tagállamok nem áshatják alá az Ukrajnával kapcsolatos politikájukat, és minden ilyen találkozót előzetesen egyeztetni kell az uniós tagállamokkal.

Az Index korábban írt arról, hogy a Putyinnal folytatott találkozó előtt Orbán Viktor telefonon tájékoztatta Jens Stoltenberg NATO-főtitkárt és Charles Michelt, az Európai Tanács elnökét a közelgő megbeszéléséről, emellett a kormányfő jelezte azt is, hogy a találkozó nem az ő kezdeményezésére jön létre, ezt Havasi Bertalant, a miniszterelnök sajtófőnöke erősítette meg.

Macron ennek ellenére azt mondja, vannak bizonyos korlátok és egyetlen tagállam sem gyengítheti a blokkot, hozzátéve: az ukrajnai háború kezdete óta az volt az Európai Unió erőssége, hogy egységes volt a frontvonal tartásában. A francia kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarország szuverén döntés jogán csatlakozott annak idején az Európai Unióhoz, nagy hasznot húzott belőle és a magyaroknak azóta sokkal jobb az életük.