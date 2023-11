Az Osztrák–Magyar Monarchiát perelték a román politikusok

Egészen abszurd dolog történt Romániában, amikor a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR), valamint a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) aktivistái és politikusai Gyulafehérváron gyűltek össze, hogy a monarchia tárgyalását lefolytassák. Az azonban nem teljesen világos, miért is pereltek.

Csütörtökön Gyulafehérváron gyűlt össze egy asztal mögé Gyulafehérvár USR-es polgármestere, Gabriel Plesa, Gheorghe Funar, Kolozsvár volt polgármestere és a dévai AUR elnöke, Tiberiu Bárstan, valamint a Krassó-Szörény megyei AUR két képviselője is, Daniela Petronela Anca és Letiția Aman – közölte a Maszol.

Az eseményt külön érdekessé tette, hogy az asztalkán a terítő egy román zászló volt.

A jelenlévők egy szimbolikus tárgyalásra gyűltek össze, amiben az Osztrák–Magyar Monarchia volt a vádlott Hóra, Cloșca és Crisan ellen elkövetett bűnei miatt. Ezzel vélhetően az 1784-es erdélyi parasztfelkelésre vagy Hóra-lázadásra emlékezhettek, ami egy vallási-etnikai színezetű parasztfelkelés volt.

Az eseményen egy hangszóró is szólt, amelyből lehetett hallani, hogy a jelenlévők mindegyik valamelyik ük-ük unokája az általuk hősként tisztelt felkelőknek. A szimbolikus, de – mint a jelenlévők hangsúlyozták – „nagy történelmi következményekkel járó” tárgyalást egy újságíró, irodalomtörténész nyitotta meg. Plesa, Funar, Bárstan, Anca és Letitia voltak a döntőbírák a perben, de tanúkat is hívtak, hogy a per „bevonuljon a történelembe” – írja a lap.

Laurean Stanchescu volt a „történelmi ügyész”, ő vitte a bizonyítékokat, amelyek, mint mondta „Ferenc József császári levéltárából és a budapesti Magyar Akadémiai Levéltárból származnak”.

emellett egy román zászlóba tekert mankó is volt nála.

De még azt is egyértelművé tette, hogy az igazság kiderítéséért folytatott küzdelme miatt rokkant le, tehát valójában emiatt kellett neki a mankó. Ezt követően több beszéd is elhangzott az eseményen, a polgármesternek meg is kellett ígérnie, hogy visszaszerez egy földterületet, és szentélyt alakít ki ott a „hősöknek”.

A vádak felolvasása közben pedig felcsendült a hangszóróból, hogy „a románok a föld legősibb lakói”.

A lap megjegyezte, hogy a vádak nem teljesen világosak, de ha minden igaz, akkor három forradalmárhoz kapcsolódnak. És még mindig lehet fokozni az elképesztő történetet, mert a gyulafehérvári per anyagát és a „bizonyítékokat” az osztrák parlament elé akarják vinni.

Végül bűnösnek mondta ki a tárgyalás a monarchiát az ott elkövetett attrocitásokért. Az eseményről egy videófelvétel is készült, ami románul van. De akit nem hagy nyugodni a román zászlóba tekert mankó, az megtalálhatja 40 perc 45 másodpercnél a videóban.