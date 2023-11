Újabb nagyszabású orosz támadás készül Avgyijivkában

Az Institute for the Study of War (ISW) szakértői az összegyűjtött adatok elemzése után elmondták, hogy az oroszok masszív támadásra készülnek Avgyijivka ellen – írja az Ukrajinszka Pravda.

Az orosz csapatok november 3-án folytatták offenzívájukat Avgyijivka közelében. Az orosz csapatok Krasznohorivkától délnyugatra, az Avgyijivkától északra lévő vasútvonalig nyomultak előre.

Az ukrán vezérkar jelentése szerint az ukrán csapatok továbbra is ellenálltak az orosz előrenyomulásnak Avgyijivka közelében, és több mint 17 orosz támadást vertek vissza.

Később Olekszandr Stupun ezredes azt mondta, hogy Avgyijivka közelében nincsenek aktív harci cselekmények, de az ukrán csapatok a helyzet súlyosbodására számítanak a térségben. Avgyijivka város katonai közigazgatásának vezetője, Vitalij Barabas elmondta, hogy az orosz csapatok intenzíven lövik az ukrán állásokat Avgyijivkában, és hogy a várostól északra és délre gyalogsági harcok folynak.

Ukrán tisztviselők és orosz források szerint az orosz csapatok egy harmadik nagy támadássorozatra készülnek Avgyijivka közelében.