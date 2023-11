Zelenszkij kiakadt, amiért kiszivárogtatták a tervét

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nagyon csalódott amiatt, hogy kiszivárgott az izraeli útjáról szóló terve. Erről a The Times of Israel című izraeli napilap számolt be egy ukrán diplomatára hivatkozva.

Az elnök azt akarta, hogy a diplomáciai vizitről csak akkor értesüljenek az emberek, amikor megérkezik Izraelbe – idézte a lap a diplomatát, hozzátéve, hogy Zelenszkij „bosszús” volt a kiszivárogtatás miatt.

Az izraeli televízió november 3-án jelentette be, hogy Zelenszkij november 6-7-én Izraelbe utazik. A Sztrana című ukrán napilap november 3-án az ukrán miniszteri kabinet egyik forrását idézve már azt írta, hogy Zelenszkij mégsem repül Izraelbe a jövő héten.

Mintegy két héttel ezelőtt az ukrán elnök azt mondta, hogy az izraeli–palesztin konfliktus újabb eszkalálódása miatt a zsidó állam iránti szolidaritás jeleként Izraelbe kíván utazni. Akkor az izraeli hatóságok világossá tették Ukrajna számára, hogy egy ilyen látogatást nem tartanak időszerűnek.