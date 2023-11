Árvizeket okozott az esőzés Magyarország két szomszédjánál is

Sok problémát okoznak a heves esőzések a szomszédságunkban Horvátországban és Szlovéniában is, ahol földcsuszamlásokat okozott a heves esőzés, míg Splitben a város egy részét elöntötte a tenger.

Árvizeket és földcsuszamlásokat okoz a heves esőzés Észak-Szlovéniában és a tengermelléki Primorska régióban. Bledben, Kranjban, Zirovnicában és Kamnikban elárasztott épületek miatt kellett riasztani a tűzoltókat, Bohinj térségében pedig egy átszakadt folyó földcsuszamlásokat okozott – írja a hvg.hu.

Kranj városában az éjszakai folyamatos, erős szél miatt néhány háztartás áram nélkül maradt.

Primorska régió északi részein néhány utat elöntött a víz, az erős széllökések pedig fákat csavartak ki.

Piran és Izola tengerparti városokban a tenger elöntötte a partvidék alacsonyan fekvő területeit.

Horvátországban is súlyos volt a helyzet: Dalmácia- és Isztria-szerte megemelkedett a tengerszint a Ciarán szélvihar nyomán, és több várost is elöntött a víz Horvátországban. Sibenik központjának egy része víz alá került, Splitben sem volt sokkal jobb a helyzet, ahol a város egy részét szintén elöntötte a tenger, és több ház is megrongálódott.

A magas tengerszint a környező szigeteken is problémákat okozott.

Mivel Split térségben száz kilométeres sebességgel fújt a Dalmáciában jugo néven ismert szél, felfüggesztették a hajóforgalmat. A vihar nagy károkat okozott Abbáziában (Opatija) is, a helyi média jelentése szerint a viharos hullámok elmosták a tengerparti sétány, a Lungomare egy szakaszát, és megrongálták a kerítést.