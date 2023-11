Amerikai politikus szállt bele Magyarországba, Orbán Balázs azonnal reagált

Az Egyesült Államok Képviselőházának volt házelnöke a Corriere della Sera olasz lapnak adott interjút, amiben a diplomata az Európai Unió tagországait kritizálta – vette észre a Mandiner.

Az amerikai politikus a Giorgia Meloni, olasz miniszterelnökkel és kormányával kapcsolatos kérdésre azt felelte, hogy tiszteli a demokráciát és a választási eredményeket, és elismeri az olasz kormány eredményeit, annak ellenére is, hogy bizonyos ügyekben (például az LMBTQ-kérdésekben) nem értenek egyet velük. Ezután megjegyezte: vannak az EU-ban mások, akik nem végzik olyan jól a dolgukat, mint az olaszok.

– hangsúlyozta Nancy Pelosi.

A kijelentés a jelek szerint gyorsan eljutott a hazai kormánypárti politikusokhoz is, közülük elsőként Orbán Balázs reagált Pelosi szavaira. „Még szerencse, hogy Magyarországon a magyar emberek döntenek, szavaznak a saját sorsukról, és ebbe nem szólhat bele senki más. Még az amerikai Demokrata Párt sem” – írta közösségi oldalán a miniszterelnök politikai igazgatója.

Október végén Josep Borrell kül-és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő azt mondta: senki sem kötelezi Magyarországot arra, hogy az EU tagja legyen.

Orbán Viktor miniszterelnök október 23-án Veszprémben az 1956-os forradalom és szabadságharc mellett a magyar sorsról és Európáról is megosztotta gondolatait. A beszéd egy pontján úgy fogalmazott, hogy a mai életünkben is felbukkannak olyasféle dolgok, amelyek a szovjet időkre emlékeztetnek, és előfordul, hogy a történelem ismétli önmagát.

Szerencsére ami először tragédia volt, másodjára legfeljebb komédia. Szerencsére Brüsszel nem Moszkva. Moszkva tragédia volt, Brüsszel csak egy rosszul sikerült kortárs paródia. Úgy kellett táncolnunk, ahogy Moszkva fütyült, ha Brüsszel fütyül is, mi úgy táncolunk, ahogy akarunk. Ha nem akarunk, nem táncolunk. Az elvtársi kioktatás változatlan, csak most kondicionalitási eljárásnak hívják. Nem a tankok gurulnak be keletről, hanem a dollárok nyugatról, ugyanoda és ugyanazokhoz. A nagy különbség az, hogy a Szovjetunió reménytelen volt, az Európai Unió még nem az. Igaz, hogy magára engedte a migrációt, igaz, hogy nem tudja kihúzni a lábát a háborúból, amelybe meggondolatlanul belelépett, az is igaz, hogy olyan vezetőkre bízta a sorsát, akik képtelenek megvédeni biztonságát, szabadságát és jólétét. Moszkva javíthatatlan volt, de Brüsszel és az Európai Unió még megjavítható, még lesznek európai választások, Európa még él, lélegzik, testében még dolgozik az életerő