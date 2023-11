Volodimir Zelenszkij: Putyin egy kib*szott terrorista

A Fekete-tenger felől továbbra is nagy veszély fenyegeti Ukrajnát. Még annak ellenére is, hogy az orosz Fekete-tengeri Flotta elveszíti hajóit. Erről az RBC hírportál számolt be a dél-ukrajnai védelmi erők szóvivőjére, Natalja Humenyukra hivatkozva.

Megjegyezte, hogy az ellenséget nem szabad alábecsülni. Most vihar van a tengeren, ezért a megszállók elrejtik a hajóikat. De az oroszok, hanyagolva a biztonságot, közvetlenül az öblökből indíthatnak rakétákat.

A vezérkar a Fekete-tenger felől érkező rakétafenyegetettség szintjét állandóan magasnak értékeli, különösen amikor a kilövőállások szolgálatba állnak

– magyarázta a szóvivő.

Humenyuk megjegyezte, egyelőre nem lehet pontosan megállapítani, hogy az Orosz Föderáció hány rakétát tud egyszerre kilőni Ukrajnára. De valószínűleg 56-os kaliberű cirkálórakétákról van szó.

Szerinte az orosz flotta elleni támadások, különösen a még nem üzembe helyezett hajók ellen, nagyon erős erkölcsi és pszichológiai csapást jelentenek az oroszok számára.