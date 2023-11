Hiába került be mindössze 23 évesen az országos politikába, Sebastian Kurz szerint kemény munkájával és a helyes megközelítésével sikerült elnyerni az emberek bizalmát. A gyors felemelkedését azonban látványos bukás követte – az osztrák történelem legfiatalabb kancellárja mindössze 35 évesen hagyta ott a politikát. A még mindig csak 37 éves Kurz az Indexnek arról is beszélt, tervezi-e visszatérését a politikába. Interjú.

Budapesten járt Sebastian Kurz egykori osztrák kancellár, hogy részt vegyen egy róla szóló dokumentumfilm magyarországi premierjén. Az osztrák történelem legfiatalabb kancellárjával ezen alkalom kapcsán ültünk le beszélni, ahol többek között szó esett tízéves kormányzati tapasztalatai mellett arról, hogy

milyen volt fiatalon belekezdeni a politikába;

mi volt a Kurz-féle ÖVP sikerének a titka;

idősebben van-e olyan dolog, amiben másképp döntene, mint kancellárként;

vannak-e tervei a politikai visszatérésre és a film ezt a célt szolgálja-e;

illetve tartja-e még a kapcsolatot a magyar kormányból valakivel.

Számít, ki él egy országban

22 évesen az Osztrák Néppárt (ÖVP) ifitagozatának a vezetője, 23 évesen államtitkár, 27 évesen már külügyminiszter, majd 31 évesen Ausztria történetének legfiatalabb kancellárjává vált két hatalmas választási győzelemmel. Mi a titka egy Bécsben született és felnőtt fiatalnak, hogy ilyen hamar ekkora karrierívet fusson be egy leginkább vidéken beágyazott pártban?

Hogy őszinte legyek, nem gondolom, hogy lenne valami nagy titok mögötte. Mindig a legjobb és legtehetségesebb emberekkel próbálok együtt dolgozni.

Az ifjúsági szervezettől kezdve mindig nagyon jó csapatunk volt olyan emberekkel, akik nem kaptak bért, csak szenvedélyesen akarták szolgálni a hazájukat. Az ifjúsági tagozat több ezer önkéntessel és több mint százezer taggal rendelkezett, így erős politikai szervezetté váltunk.

Azt hiszem, ez volt a fő oka, hogy ilyen fiatalon kértek fel államtitkárnak.

És az milyen volt ilyen fiatalon?

Az első hónapjaim a kormányban rendkívül nehezek voltak, mert hatalmas médiakampány indult ellenem – főleg a fiatal korom miatt. De kemény munkával, és szerintem a helyes megközelítéssel, sokat tettünk az integráció ügyében (Kurz 2013-tól 2017-ig a külügyminisztérium bevándorlók integrációjáért felelős államtitkára volt – szerk.).

Emiatt az emberek egyre inkább megbíztak bennünk, és mint minden demokráciában, Ausztriában is a demokrácia a megválasztásról szól. Hála Istennek, nagyon szép eredményeket értünk el azon a két választáson, amikor vezettem a pártot.

És hogyan vált az ÖVP elnökévé? A párt hatalmas emberei nem Bécsből jöttek, míg ön igen.

nagyon tiszta elképzelésünk és nagyon ideológiai megközelítésünk volt arra, hogy amiért harcoltunk, az a legjobb az országunknak.

Az illegális migráció elleni harcra fokuszáltunk, mert mi mindig is nagyon nyilvánvalóan fogalmaztunk, hogy számít, ki él egy országban.

Másrészt nagyon üzletbarát megközelítésünk volt, mert éreztük a gazdasági növekedést. Az állam nem képes finanszírozni minden szükségletet, mint például az oktatás, az egyetemek, az egészségügy, vagy más szektorok.

És az országnak több fontos reformra is szüksége volt, és az volt a célunk, hogy ezeket a szükséges reformokat véghez vigyük. Ezt a megközelítést, ha nem is mindenki, de nagyon sokan támogatták.

„Nem pártot, hanem mozgalmat építettünk”

Az ÖVP a távozása óta nem olyan erős. Mi az, amit ön tud, de az elődei vagy az utódai nem? Mert nem csak a párt színét változtatta meg a klasszikus feketéről türkizre, hanem az egész pártot megreformálta – 2019-ben még a pártlistán is szerepelt az ön neve.

Valóban sokat változtunk, sok fiatalt és nőt behoztunk. Kinyitottuk a pártot azok számára, akik a múltban nem foglalkoztak a politikával.

Ami szerintem nagyon működött, hogy a végén nem egy pártról, hanem egy nagy mozgalomról beszéltünk.

Egy olyan mozgalomról, amiben nagyon sok ember vett részt, mert nagyon akartak változtatni az országunk rendszerén és meg akartak szabadulni a szocialista vezetőktől, akik mindig is irányították Ausztriát.

Ez az oka, hogy a kampányaink olyan erőteljesek voltak. Ez nem arról szólt, hogy milyen színű legyen a plakát, vagy hogy mi legyen a pártlista neve, hanem az egész idea mögötte.

Ennek ellenére hamar távozott – mint tudjuk, a nagy hatalom nagy felelősséggel jár. Visszatekintve ma, van valami, amit másképp csinált volna kancellárként vagy pártvezetőként?

Valószínűleg megpróbáltunk volna még harciasabbak lenni, mert ha egy olyan országban akarsz reformokat véghez vinni, mint Ausztria, akkor mindig kemény harcra kell számítani.

Azonban ideológiai szempontból személy szerint nem változtam. Továbbra is ugyanazok az álláspontjaim, mint két vagy öt évvel ezelőtt. Két éve a privát szektorban dolgozom, de a nézeteim a gazdaság, az adók vagy az illegális migráció terén nem változott.

Igen, de elsősorban arra értettem, hogy például hogyan látja a Hein-Christian Strachéval és az Osztrák Szabadságpárttal (FPÖ) való koalíciós kormányzást? Az Ibiza-ügy miatt alakult egy parlamenti vizsgálóbizottság, ami eleinte az FPÖ-vel foglalkozott, majd később az ÖVP, majd ön után kezdett el nyomozni.

Az FPÖ-vel való koalíciónk rendkívül sikeres volt, ami egy koalíció volt a jobbközép és a szélsőjobb között.

Úgy gondolom, hogy sok helyes lépést tettünk az országunk érdekében, és az emberek is nagyon támogatták.

De sajnos az Ibiza-videó miatt előrehozott választásokat kellett kiírni, és utána a Zöldekkel kellett kormányt alakítanunk. Ennek ellenére az FPÖ-vel való együttműködés jól ment és nagyon sikeres volt.

Igen, de a botrány miatt végül a parlamenti bizottság nyomozása lépésről lépésre önhöz is elért.

Emögött egy stratégia húzódott meg. Az ellenzéknek mindig találnia kell egy módját, hogy vizsgálatot indítson ellenem, hogy azt majd politikai eszközként használhassák.

Ez nemcsak Ausztriában működik, hanem egyre több és több nyugati liberális demokráciában is,

ami szerintem nem egy túl pozitív tendencia.

Visszatér-e még a politikába?

Jelenleg amiatt beszélgetünk, mert Magyarországon van premierje egy önről szóló dokumentumfilmnek, a Kurz, der Film-nek. Ugyanakkor ezzel a filmmel majdnem egyidőben Kurt Langbein is csinált egyet. Sokan azt spekulálják, ezzel a filmmel egy ellennarratívát próbál képezni és megágyazni egy politikai visszatérésnek.

Leszögezném, mindig is élveztem a politikában eltöltött időmet. Tíz éven keresztül voltam az osztrák kormány tagja, és remélem, hogy képesek voltunk hozzájárulni az országunkhoz.

De azt is szeretem, amit most csinálok, jó érzés vállalkozónak lenni, a versenyszférában dolgozni. Nincs tervem a politikába való visszatérésre.

Ami pedig a filmet illeti. Több cég is úgy döntött, hogy filmet szeretne forgatni a politikában eltöltött időnkről, és szerintem az egy jó dolog, hogy ebben a filmben (itt a Kurz, a filmre utal – szerk.) lehetősége van mindkét oldalnak megosztani a saját véleményét. Akik támogattak, pozitív dolgot mondanak, akik elleneztek, negatívat. Amíg ez így van, addig szerintem a világ helyes rendben van.

Annak ellenére, hogy azt állítja, nincsenek céljai a politikai visszatérésre, elég aktív: a Bildnek adott interjújában többek között a német külügyminiszterbe, Annalena Baerbock kapcsán jelenti ki, hogy felelős egy jövőbeni migrációs krízisért, a Der Standardnak arról beszélt, hogy az osztrák közbeszéd rossz állapotban van. Ezenkívül pedig volt minisztertársaival közös irodája van Bécsben. Ez nem úgy tűnik, mintha csendben visszavonulna a politikától.

(nevet) Az életem egyáltalán nem csendes. Keményen dolgozok, nagyon aktív vagyok. Elvégre még csak 37 éves vagyok, egy fiatal férfi.

Természetesen szeretek együtt dolgozni a barátaimmal és megosztani az irodámat velük, így a politikai életemből származó barátaimmal is. De ez még nem jelenti azt, hogy tervezem a politikába való visszatérést.

De politikai kérdésekben továbbra is elég éles állításokat tesz, például az illegális migráció kapcsán.

Igen, mert még továbbra is van véleményem politikai kérdésekről, és egy ideológiai alapom, amiért kiállok. Továbbra is követem a világ fejlődését, és még mindig itt élek az Európai Unió szívében. És nemcsak magam miatt, de a családom, a fiam és a barátaim számára is azt szeretném, hogy a dolgok jól alakuljanak.

Bárhol is vagyok, ha az az érzésem, hogy a dolgok rossz irányba mennek, vagy úgy érzem, meg kell osztanom a véleményem, vagy kérdeznek róla, akkor mindig készen állok.

Igen, de ha azt szeretné, hogy a világ jól alakuljon, és ehhez a változáshoz hozzá szeretne tenni, akkor annak a legegyszerűbb és legtranszparensebb módja, ha politikusnak áll.

Persze, ha valaki ezt teljes állásként szeretné művelni, akkor a legjobb módja valóban a politika. Én ezt tíz évig űztem, szóval azt hiszem, én megtettem a kötelességem.

Utolsó kérdésként hadd kérdezzem Magyarországról. Miután otthagyta a politikát, a versenyszférában kezdett dolgozni, több cége is van. Tartja még a kapcsolatot korábbi kollégákkal, például a magyar kormány tagjaival?

Még mindig tartom a kapcsolatot Orbán Viktorral, Szijjártó Péterrel vagy más barátokkal Magyarországról, vagy a világ más pontjairól.

Magyarország a szomszédunk. Mindig is könnyen dolgoztam együtt a magyar kormánnyal, és mindig élvezet idelátogatni.

Kurz, der Film Sebastian Kurz politikai karrierjéről még 2022-ben kezdett dokumentumfilmet forgatni Sascha Köllnreitner filmrendező, ami az egykori kancellár karrierútját egészen az ÖVP ifjúsági tagozatába való belépésétől Ausztria élére való kerülésén át az onnan való a távozásáig öleli fel. A film során archív felvételek mellett az egykori kancellár szoros szövetségesei és egy-két ellenzéki politikus is megszólal, hogy ők miként látták Kurz kormányzását, illetve a vele szemben megfogalmazott vélt vagy valós kritikákat. A filmet Magyarországra a Mathias Corvinus Collegium hozta el, aminek bemutatója november 8-án volt az Uránia Nemzeti Színházban.

(Borítókép: Sebastian Kurz. Fotó: Németh Kata / Index)