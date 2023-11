Mráz Ágoston Sámuel: Magyarország álláspontja nagyon nehezen érthető

A The New York Times készített egy elemzést Magyarország helyzetéről, amelyben megszólaltattak magyar politikai elemzőket is mindkét politikai oldalról. Az írás Orbán Viktor, valamint Magyarország európai helyzetével foglalkozik.

A The New York Times egy hosszú cikkben foglalkozik Magyarország, valamint Orbán Viktor magyar miniszterelnök helyzetével Európában és a világban. Az elemzésben szó esik arról, hogy a lap szerint Orbán Viktor konzervatív szövetségesei közül többen is elvesztették a választásokat, erre hozták fel példaként a nemrég megtartott lengyel választásokat.

Azt is írták, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is hátat fordított Orbán Viktornak az Ukrajnában dúló háborúval kapcsolatos nézetei miatt. Sőt, több európai vezetőt is feldühített szerintük a magyar kormányfő, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott néhány hete.

Az elemzés szerint ezzel Orbán Viktor „saját konzervatív európai mozgalmáról szőtt terve is egyre távolabb kerül”.

A páneurópai mozgalmat az ukrajnai háború az árokba dobta

– mondta a lapnak Zeöld Zsombor volt magyar diplomata, Lengyelország-szakértő.

Ezt követően Svédország NATO-csatlakozását is górcső alá vették, kiemelve, hogy egyelőre Magyarország és Törökország nem szavazta még meg.

Mráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont Intézet igazgatóját is megszólaltatta a lap, ő azt mondta, hogy Magyarország álláspontja „nagyon nehezen érthető”, de elsősorban a Törökországgal való szoros kapcsolat motiválja.

Az elemző azt jósolta, hogy amikor a török parlament készen áll arra, hogy szavazzon Svédország tagságáról, a magyar törvényhozás is „meg fogja nyomni a gombot”.

Mások azonban rámutattak az elemzésben arra, hogy a Fidesz vezető politikusainak idei nyilatkozatai szerint a késedelem fő oka az volt, hogy Orbán Viktor dühös volt, amiért az Európai Unió továbbra is visszatartja az uniós forrásokat.

Orbán a NATO-ügyön keresztül próbálja zsarolni az EU-t. Úgy látja, hogy ez az utolsó esélye arra, hogy némi befolyása legyen, és meg akarja mutatni, hogy semmit sem ad ingyen

– jelentette ki Krekó Péter, a Political Capital igazgatója.

Az európai színtéren a The New York Times szerint a Fidesz elszigetelt, és többnyire egyedül van, miután 2021-ben kilépett pártcsaládjából.

Mráz Ágoston Sámuel elismerte, hogy Orbán Viktor gyakran okozott megbotránkozást azzal, hogy „agresszív nyelvezetet használt, amely Magyarországon nagyon normális, de más nyelvre lefordítva külföldön borzalmas”.

Azonban Orbán Viktort nagyon racionális politikusnak tartja a tárgyalóasztalnál, aki kész kompromisszumokat kötni. Ezzel szemben Krekó Péter másként látja a kormányfő személyét.

Orbán azt hiszi, hogy ő egy látnok, aki jól látja az európai politikát, míg mindenki más téved. Megpróbálja magát Európa jövőbeli vezetőjének beállítani. De a legtöbb várakozása tévesnek bizonyult

– fogalmazott a Political Capital igazgatója.