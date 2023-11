A kormány egyértelművé tette, miért fontos Törökország

A miniszter elmondta: a megbeszélésen áttekintették a két ország védelmi és biztonságpolitikai együttműködését. Törökország részt vesz a NATO Magyarországon állomásozó többnemzeti harccsoportjában, valamint a napokban indított, Adaptive Hussars 23 elnevezésű, harminc éve nem látott nemzetközi hadgyakorlatban is.

Törökország rendkívül fontos regionális biztonságpolitikai szereplő, hangja megkerülhetetlen azokban a nemzetközi konfliktusokban, amelyek mindannyiunk biztonságát kockáztatják

– mondta Szalay-Borbrovniczky Kristóf, hozzátéve, Törökország a NATO tagjaként és a régió vezető országaként hasonlóan vélekedik az orosz-ukrán háborúról, mint Magyarország. Majd leszögezte, hogy mindkét ország elkötelezett az azonnali tűzszünet és a minél hamarabbi béketárgyalások elkezdése mellett. Rendkívül fontos a háború eszkalációjának és a további áldozatok elkerülése. Magyarországnak és a régiónak is az az érdeke, hogy visszatérjen a béke, hogy ismét a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok erősödjenek „a háború rettenete helyett”.

Szalay-Bobrovniczky: Megújuló magyar haderő

A miniszter elmondta azt is, Törökország és Magyarország is azon a véleményen van, hogy a NATO-nak, mint a világ legnagyobb védelmi szövetségének kiemelten figyelnie kell a terrorizmus jelentette veszélyre. Majd hozzátette: Magyarország érdekelt az afrikai régió stabilitásának fenntartásában, ezért egy komplex segítségnyújtási csomag részeként jövő tavasszal katonai missziót küld Csádba.

Kiemelte: a cél az, hogy a problémákat a keletkezésük helyszínén oldják meg és nem azok Európába importálásával. Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta azt is, török kollégájával egyetértettek a nyugat-balkáni régió stabilitásának jelentőségében is,

és mindkét haderő jelen van a térségben a NATO keretein belül.

A katonai és biztonságpolitikai együttműködés mellett kitértek a két ország védelmiipari együttműködésére is, Szalay-Bobrovniczky Kristóf tájékoztatta Yasar Gülert a haderőfejlesztésről, amelynek keretében a teljes magyar haderőt NATO-kompatilibilis eszközökkel szerelik fel és kiépítik a védelmi ipart, amely biztosítja ezen eszközök megszakítás nélküli utánpótlását, és hozzájárul Magyarország gazdasági fejlődéséhez. Szólt arról is, hogy minden haderőfejlesztésre fordított forint egyszerre fejleszti a magyar gazdaságot és infrastruktúrát. Emlékeztetett: az elmúlt napokban jelentették be, hogy a Gidrán harcjárműveket Magyarországon fogják gyártani a Rába közreműködésével.

Ezen keresztül a megújuló magyar haderő egyik legfontosabb eszköze török licenc alapján Magyarországon gyártott harcjármű lesz, ezzel is hozzájárulva a kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez

– fogalmazott.

Yasar Güler török védelmi miniszter arról beszélt, őszinte és építő megbeszélést folytattak, és kiemelt fontosságot tulajdonítanak az együttműködésnek a "testvéri, szövetséges és baráti" Magyarországgal. Hozzátette: áttekintették a kétoldalú kapcsolatokat, az euroatlanti térség biztonságát, a két ország NATO-tagságával kapcsolatos kérdéseket. Yasar Güler elmondta, kifejezték elköteleződésüket a két ország közötti együttműködés erősítésére a védelmi ipar területén is. Méltatta a "testvéri Magyarország és a magyar fegyveres erők feljlődését", egyúttal meghívta Szalay-Bobrovniczky Kristófot Törökországba.