Súlyos balesete után összetört az arca az ismert német DJ-nek

A 41 éves zenész az út jobb oldalán, az autója csomagtartója mellett állt, amikor a 22 éves ittas járművezető becsapódott a kocsijával. A baleset okozója egy autó és egy fa közé szorította a férfit, aki az eszméleténél volt, amikor a tűzoltók átadták őt a helyszínre kiérkező mentőknek.

DJ Jerome – akinek Marcel-Jerome Gialelés az eredeti neve – hatórás műtéten esett át a kórházban. Az arca nagyon összetört, néhány foga is kitört és rengeteg bőr szakadt le a homlokáról, mesélte a férfi felesége, Anni.

„A férjémet 13 órán át altatták, mire végre beszélni tudtam vele. Rögtön felismert engem. Az első kérdése az volt, hogy mi lesz vele, afelől érdeklődött, hogy amputálni kell-e a lábát, és kerekesszékbe kényszerül-e életre hátralévő részében. Nem volt belső vérzése, koponyatörése vagy bármi ilyesmi. De a lába és az arca nagyon roncsolódott a baleset miatt. Még legalább három hónapig kórházban kell maradnia, több műtéten is át kell esnie, hogy újra lábra tudjon állni. Utána jön az arcát és a fogait érintő műtét, majd a rehabilitáció” – nyilatkozta a zenész élettársa.

A producer, akit a Scooter frontembere, HP Baxxter is jól ismer, tehát már túl van az életveszélyen, de most egy jó ideig nem léphet fel sehol. Ennek ellenére új kislemeze, az I'll Be There a tervek szerint december 8-án megjelenik, írja a Bild.