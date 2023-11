Egy ukrán katonatiszt vezette az Északi Áramlat elleni robbantást

Orosz ágyúzás végzett két civillel a Donyecki területen lévő Toretszkben – jelentette a Donyecki Területi Ügyészség.

Egy 61 éves nő és egy 65 éves férfi halt meg, amikor orosz tüzérségi tűz alá kerültek.

A nő az utcán sétált, a férfi pedig kerékpárral közlekedett – közölte a területi ügyészség. A támadás lakóházakat is ért, ablakokat törtek be, és a közeli lakások tetőszerkezetét és ajtaját is tönkretették.

A robbanások következtében lakóházak és kereskedelmi épületek ablakai és ajtói törtek be, padlólemezek rongálódtak meg, és tetőszerkezetek csonkultak meg. A Donyecki Területi Ügyészség előzetes vizsgálatot indított a háborús bűncselekmény ügyében – írja a Kijev Independent.