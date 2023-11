Meghalt Donald Trump nővére

Meghalt Maryanne Trump Barry volt szövetségi bíró, Donald J. Trump nővére. 86 éves volt − írta meg a The New York Times.

Barry a manhattani Upper East Side-on lévő otthonában halt meg − közölte két, az ügyet ismerő forrás. Egyikük szerint hétfőn kora reggel találtak rá. A halál okát nem közölték.

Barry szövetségi bíró volt New Jerseyben, egy olyan pozícióban, amelyet Trump megbízottja, Roy M. Cohn ügyvéd segített neki megszerezni Ronald Reagan elnök idején. A bírói székből 2019-ben vonult vissza, akkor, amikor a The New York Timesnak a család adózási gyakorlatáról szóló nyomozása nyomán vizsgálatokat indítottak ellene.

Bizalmasai szerint Trump kevesek szavaira hallgatott annyira, mint a húgáéra. Ám elnöki ciklusa utolsó évében jelentős törés keletkezett a kapcsolatukban, amikor unokahúguk, Mary L. Trump, aki a családjukról szóló memoárját népszerűsítette, hangfelvételeket hozott nyilvánosságra, amelyeken nagynénje kritikusan nyilatkozott az elnökről.

A 77 éves Trump, aki esélyes a republikánus elnökjelöltségre, még úgy is, hogy négy ügyben tucatnyi büntetőjogi váddal kell szembenéznie, ráadásul az elmúlt években számos személyes veszteséget szenvedett el.

Fiatalabb testvére, Robert S. Trump 2020-ban halt meg, első felesége, Ivana Trump pedig 2022-ben.