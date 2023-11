Az izraeli erők elérték Gáza legnagyobb kórházának kapuit. Az intézményben több száz beteg, köztük több tucat csecsemő maradt bent − közölte a The Guardian .

Több ezer ember menekült el a gázai al-Sifa kórházból, de egészségügyi tisztviselők szerint a megmaradt betegek az izraeli csapatok és a Hamász fegyveresei között rekedtek.

Az életmentő berendezések, például az inkubátorok nem működnek a generátorokhoz szükséges üzemanyag nélkül. Az izraeli hadsereg azt mondta, hogy biztonságos folyosókat biztosít az embereknek, hogy elmenekülhessenek az északon folyó heves harcok elől, és délre költözhessenek, de az al-Sifa palesztin tisztviselői szerint a kórház körül állandó heves tűzharc zajlik.

A harcok egyre szűkebb körben összpontosulnak az al-Sifa kapui körül, mióta az izraeli szárazföldi erők bevonultak a Gázai övezetbe. miután a Hamász fegyveresei október 7-én egy meglepetésszerű támadáskor legalább 1200 embert öltek meg és 240 túszt raboltak el Izraelben.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) többször is azt állították, hogy a Hamász a Sifa alatti bunkerekből irányítja a támadásokat. Ezt a Hamász és a kórház személyzete tagadta.

Az Egészségügyi Világszervezettel megosztott, az X-en közzétett információk szerint a Sifában 600-650 fekvőbeteg, valamint 200-500 egészségügyi dolgozó, és mintegy 1500 kitelepített ember keres ott menedéket.

A WHO vezetője, Tedros Adhanom Ghebreyesus az X-en közzétett bejegyzésében azt mondta, hogy az al-Sifa „már nem működik kórházként”.

Az al-Sifa egyik orvosa, Ahmed El Mokhallalati vasárnap elmondta, hogy a bombázások miatt a személyzet 37 koraszülött csecsemőt volt kénytelen normál kórházi ágyakon egymás mellé fektetni, mert nagyon kevés a fűtésre felhasználható energia.

Arra számítunk, hogy napról napra többet veszítünk el közülük

− mondta.

A Hamász élő pajzsként használja a civileket

Izrael szerint az al-Sifa annak szimbóluma, hogy a Hamász a palesztinokat használja fel „élő pajzsként” és feláldozza őket a globális szimpátiáért folytatott harcban − írta meg a The New York Times.

Az izraeli biztonsági tisztviselők szerint a terroristák 16 éven át kiterjedt parancsnoki komplexumot építettek a kórház alatt, és hasonló bázisokat hoztak létre az enklávé más egészségügyi létesítményei alatt is. Amerikai tisztviselők egyetértenek ezekkel az állításokkal, saját hírszerzési információikra hivatkozva.

A Hamász tagadja az állításokat, és a kórház tisztviselői azt mondják, hogy a létesítményben csak betegek és sérültek, valamint az egészségügyi szakemberek tartózkodnak.

Bár egyik fél állításait sem lehet független, nyílt forrásból ellenőrizni, az igazság nemsokára ki fog derülni. Izraeli tisztviselők szerint a kórházat a korábbi hadműveletekben a civil lakosságra való tekintettel megkímélték, de ennek az volt az ára, hogy érintetlenül hagytak mindent, ami alatta volt.

Ez egy olyan hiba, amelyet Izrael ezúttal nem fog megismételni − közölték a zsidó állam tisztviselői. Elmondásuk szerint az al-Sifa alatti komplexum a háború egyik fő izraeli célpontja, és nem fogják érintetlenül hagyni az egyre nagyobb nemzetközi felháborodás ellenére sem.

A kórházakat a csapatok körbeveszik, és nyomást gyakorolnak az emberekre, hogy hagyják el azt. Nem látom, hogy Izrael vakon civilekre támadna, de a kórházat − vagy legalábbis ami alatta van − ki kell üríteni

− mondta Chuck Freilich, egy korábbi izraeli nemzetbiztonsági tanácsadóhelyettes.

Freilich szerint csak így lehet véget vetni a Hamász uralmának Gázában, bár „ez nem fog jól kinézni”.

A kórház alatt lehet a rettegett gázai metró központja

A Shin Bet, az izraeli belbiztonsági szolgálat egy korábbi magas rangú tisztviselője szerint mind a Hamász, mind az izraeli hírszerzés csak „gázai metrónak” nevezi a hálózatot, és az al-Sifa alatt lévő épületegyüttest a New York-i metró egyik fő csomópontjához hasonlította.

A volt Shin Bet-tisztviselő és két másik izraeli tisztviselő szerint a komplexum több emelet mélyen van, és külön helyiségek vannak kialakítva találkozók tartására, lakókörleteknek és raktáraknak. Elmondásuk szerint a központ több száz ember befogadására alkalmas.

Az izraeli katonai hírszerzés a The New York Timesnak eljuttatott közleményében azt állította, hogy „több földalatti komplexumot is használnak a Hamász terrorszervezet vezetői tevékenységük irányítására”.

A komplexum részben az al-Sifából átirányított áramra támaszkodik,

– áll a közleményben, és több bejárata is van a kórházban és annak környékén.

Magas rangú izraeli hírszerzési tisztviselők engedélyezték a The Timesnak, hogy áttekintse azokat a fényképeket, amelyek állításuk szerint a kórház belsejéből mutatják a komplexum titkos bejáratait. A fényképeken jól láthatóak voltak a helyszínt al-Sifaként azonosító táblák, bár hitelességüket a lap nem tudta független forrásból ellenőrizni.

Szintén névtelenséget kérő amerikai tisztviselők azt állították, biztosak abban, hogy a Hamász a kórházak, különösen az al-Sifa alatti alagúthálózatokat parancsnoki vezetési pontként, valamint fegyverraktárként használta.

A Hamásznak ez régóta bevált gyakorlata − mondták, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok és Izrael egymástól függetlenül szerzett értesüléseket arról, hogy az al-Sifa alatti alagúthálózatot a Hamász használja.

Erről egyébként egyéb beszámolók is születtek. A The New York Times korábbi gázai tudósítása szerint 2008-ban Hamász terroristáit civil ruházatban látták a kórházban járkálni a terrorszervezet és Izrael közötti háromhetes háború alatt. A harcosok biztonsági őröknek adták ki magukat, de a tudósítók látták, amint állítólagos izraeli kollaboránsokat ölnek meg.

Hat évvel később, az Izrael és a Hamász közötti harcok következő fellángolásakor a fegyveresek rendszeresen tartottak sajtótájékoztatókat a kórház területén, és biztonságos találkozóhelyként használták, ahol a Hamász tisztviselői újságíróknak nyilatkoztak − bár ezek a tevékenységek nem minősülnek katonai célú felhasználásnak.

A háború után az Amnesty International egy jelentésében azt állította, hogy a Hamász az al-Sifa elhagyott területeit, „beleértve a járóbeteg-ellátó klinika területét is, gyanúsítottak fogva tartására, kihallgatására, kínzására és más módon történő bántalmazására használta, még akkor is, amikor a kórház más részei továbbra is egészségügyi központként működtek”.

Ez lehet Izrael fennállásának legnagyobb diplomáciai katasztrofája

Az Izraeli Védelmi Erők erőfeszítései, hogy átvegyék az ellenőrzést a terület felett, diplomáciai gyújtóponttá váltak Izrael és szövetségesei között. Az Egyesült Államok és az Európai Unió önmérsékletre kérte Izraelt − írja a Financial Times.

Az al-Sifa körüli harcokra akkor került sor, amikor Izrael és a Hezbollah nevű, Irán által támogatott libanoni terrorcsoport a határon keresztül tüzet nyitott egymásra. Ez azzal fenyeget, hogy a konfliktus átterjedhet az egész régióra, amit az Egyesült Államok a közel-keleten tett diplomáciai erőfeszítéseivel igyekszik elkerülni.

A Yedioth Ahronoth című izraeli lapban Avi Issacharoff kolumnista azt írta, hogy az, ami Izrael történetének legnagyobb katonai kudarcaként kezdődött, viszonylag sikeres hadműveletté vált.

Hozzátette, hogy emellett „nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a válaszcsapás a legnagyobb diplomáciai katasztrófává változik, amit valaha is tapasztaltunk”.

Az izraeli katonai tervezők jól tudják, hogy a nemzetközi nyomás számos korábbi háborúban megállította az izraeli offenzívát vagy ellentámadást. Az 1967-es és az 1973-as jom kippuri háborúban az Izraeli Védelmi Erők a tűzszünet elrendelése előtti utolsó órákig azért küzdöttek, hogy előnyösebb pozíciókat sikerüljön elérniük − írja a The Guardian.

1982-ben az amerikai elnök, Ronald Reagan felszólította Menachem Begin miniszterelnököt, hogy állítsa le Bejrút intenzív bombázását, ami után az izraeli héják azt állították, hogy a nemzetközi nyomás megfosztotta őket a Jasszer Arafat Palesztin Felszabadítási Szervezete elleni végső győzelemtől.

Kevés jele van annak, hogy a jelenlegi izraeli kormány ilyen engedményt készülne tenni Izrael szövetségeseinek könyörgésére. Munir al-Boursh, a Hamász vezette „egészségügyi minisztérium” egyik államtitkára vasárnap azt állította, hogy izraeli mesterlövészek vannak az al-Sifa körül, és minden mozgásra lőnek az épületegyüttesen belül.

Izrael miniszterelnöke, Benjamin Netanjahu, a rá jellemző bika stílusban azt mondta, hogy országa üzemanyagot ajánlott fel a gázai kórháznak, amely a Hamásszal vívott harcok idején felfüggesztette működését, de a terrorcsoport visszautasította, hogy átvegye azt.

Az izraeli eseményeket az Index is folyamatosan követi, hétfői élő hírfolyamunk ide kattintva érhető el.

(Borítókép: Az Al-Shifa kórház Gázában. Fotó: AFP)