Életének 75. évében meghalt Subrata Roy, a Sahara India Pariwar indiai konglomerátum elnöke.

A konglomerátum által a Varietynek elküldött közlemény szerint Roy november 14-én 22.30-kor hunyt el szív- és légzésleállás következtében. Az egykori vezető hosszasan küzdött az áttétes rosszindulatú daganatos betegség, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szövődményeivel – tették hozzá.

Roy november 12-én került kórházba Mumbaiban, és két nappal később, november 14-én halt meg.

A Sahara India Pariwar, amely többek között a pénzügyi szolgáltatások, az építőipar, az ingatlanok, a sport, a gyártás, a vendéglátás és az életbiztosítás területén tevékenykedik, a csoport által közzétett információk szerint jelenleg 31 milliárd dollár nettó vagyonnal rendelkezik.

A Sahara médiaközpontja, a Sahara One Media and Entertainment fénykorában három hindi nyelvű csatornát működtetett: a Filmy filmcsatornát, a Sahara One általános szórakoztató csatornát és a Firangit, amely hindi nyelvre szinkronizált nemzetközi műsorokat sugárzott. Emellett a csoport virágzó forgalmazási üzletágat működtetett, a Sahara One Motion Picturest. A csoport urdu, hindi és angol nyelvű újságokat és magazinokat is birtokolt.