Videóban mutatták be, hogy miként omlott össze Izrael védelme a Hamász ellen

Váratlanul érte Izraelt, amikor csúcstechnológiás védelmi rendszerüket kijátszották a Hamász terroristái október 7-én. A The Washington Post most egy videós elemzésben mutatott rá, hogy a terrorcsoport hogyan használta ki Izrael sebezhetőségét és figyelmének hiányát. A közösségi médiában már a támadást megelőző hónapokban is megjelentek az előjelek.

Az izraeli hadsereg 2021 decemberében arról biztosította lakosait, hogy a Gázai övezet körül kiépített csúcstechnológiás határkerítés védelmet nyújt az erőszakos fenyegetésektől.

A korszerűsítés egymilliárd dollárba került, és három évig tartott.

A projektet vezető Eran Ofir dandártábornok akkor arról számolt be, hogy szárazföldön és légi úton is fejlett eszközökkel gátolják az ellenséges behatolást – emlékeztetett cikkében a The Washington Post.

A lap egy videós elemzést készített arról, hogy a Hamász hogyan törte át október 7-én Izrael csúcstechnológiás kerítését. A terrorcsoport harcosai sikeresen kihasználták a rendszer sebezhetőségét, így nagy hatótávolságú kamerákat, kifinomult érzékelőket és távvezérlésű fegyvereket is hatástalanítani tudtak.

A rekonstruáláshoz több száz fotót és videót elemeztek ki a támadásról, köztük azokat a felvételeket is, amiket a Hamász fegyvereseinek testkamerái rögzítettek.

A lap a szemtanúk beszámolóit is megvizsgálta, valamint a meggyilkolt terrorcsoport harcosaitól lefoglalt térképeket és tervdokumentumokat is. A vizsgálat alapján arra jutottak, hogy a Hamász harcosok tizennégy ponton törték át a határkerítést, és jutottak be Izrael területére (Izrael egyébként ennél jóval többről, összesen harminc pontról számolt be egy korábbi hivatalos közleményben).

Izrael rosszul mérte fel a helyzetet, a Hamász hónapokig készült

A közösségi médiában már a támadást megelőző hónapokban is olyan oktatóvideók jelentek meg, amelyen harcosok izraeli telepek makettjeit támadták meg. Emellett az online térképeken az is mindenki számára látható volt, hogy a Hamász már több éve bővíti kiképzőtáborait.

A nyilvánosan megosztott videók arra is rávilágítanak, hogy

a Hamász harcosai már hónapokon át gyakorolták a kerítés áttöréséhez használt taktikát.

Biztonsági elemzők szerint a támadás azért érte váratlanul Izraelt, mert rosszul ítélték meg a Hamász szándékait. Tévesen állapították meg, hogy a gázai kormányt irányító csoportnak nem érdeke a konfliktus. Hozzátették, hogy az izraeli hadsereg az utóbbi időben túl nagy figyelmet szentelt a Ciszjordániában zajló zavargásoknak is.

A The Washington Post az üggyel kapcsolatban megkereste az Izraeli Védelmi Erőket (IDF), akik a háború után ígértek válaszokat. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök egyáltalán nem kívánt nyilatkozni. A lap szerint a kormányfő hivatalára egyre nagyobb nyomás nehezedik, miután sokan Netanjahu lemondását követelték a biztonsági és hírszerzési kudarcai miatt.

Az Index pénteken is figyelemmel kíséri az Izrael és a Hamász közötti konfliktust, a legfontosabb történésekről percről percre frissülő cikkben számolunk be.