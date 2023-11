A CIA volt vezetője elárulta, mitől függ az ukrajnai háború kimenetele

Az Institute for the Study of War (ISW) egy orosz bloggerre hivatkozva arról számolt be, hogy az ukrán fegyveres erők továbbra is védik Avgyijivkát.

Egy másik katonai tudósító hozzátette, hogy bár a rossz időjárás akadályozza a páncélozott járművek használatát a zaporizzsjai régió nyugati részén, az ukrán csapatok gyalogsági egységekkel tovább támadják az orosz állásokat – írja az Unian ukrán hírügynökség.

A minap a brit hírszerzés azt állította, hogy egyik fél sem tett jelentős előrelépést Kupjanszk, Avdivka irányában vagy a Herszon régió bal partján, ahol a legintenzívebb harcok folytatódnak.

A téli fagyos időjárási viszonyok valószínűleg hozzájárulnak az aktívabb harcok újrakezdéséhez, és a folyamatos esős időjárás nem fogja megállítani az ukrán vagy orosz támadásokat

– tette hozzá az ISW.