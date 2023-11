Lezárult Olaszország egyik legnagyobb maffiapere, a három évig tartó eljárásban több mint 200 bandatagot ítéltek összesen több mint 2200 év börtönbüntetésre. A per vádlottjai az 'Ndrangheta maffia tagjai és a velük összejátszó politikusok és vállalkozók voltak. Összesen 300-an álltak a vádlottak padjára, közülük végül 80-at felmentettek, 67-et pedig gyorsított eljárásban már korábban bűnösnek mondtak ki.

A per, amelynek indulásáról akkoriban mi is beszámoltunk, lassan három éve tart az olasz 'Ndrangheta nevű bűnszervezett több száz tagja és segítőik ellen. Manapság ezt a csoportot tartják az egyik legkiterjedtebb, legerősebb és leggazdagabb kábítószercsempész szervezetnek. Ez egyébként a második legnagyobb olasz maffiaper, az 1986-ban a szicíliai Cosa Nostra tagjainak elítélése után. A mostani tárgyalásnak egyébként a meglehetősen szegény dél-olaszországi Calabria tartomány egyik városkája adott otthont, mert maga a 'Ndrangheta is innen indult.

Csendes, lopakodó megerősödését Olaszországban és külföldön is elsősorban annak köszönhette, hogy a szicíliai maffia elvesztette befolyását és a hatóságok meggyengítették a nápolyi camorrát. Ennek nyomán a calabriai csoport ma már a kezében tartja szinte a teljes európai kokainpiacot. A dél-olaszországi régióban nyomozó maffiaellenes ügyészek szerint a szervezetnek már van stabil bázisa Dél- és Észak-Amerikában, de aktívak Afrikában is. Az elmúlt években Európán kívül Brazíliában és Libanonban is vettek őrizetbe 'Ndrangheta tagokat.

Bombabiztos bunkerben kialakított tárgyalóterem

A tárgyalást a calabriai kisváros, Lamezia Terme egyik ipari parkjában megépített szuperbiztos betonbunkerben tartották. 320 vádlott volt, akiket kábítószer- és fegyverkereskedelemmel, zsarolással és maffiakapcsolatokkal gyanúsítottak, ez utóbbi az olasz jogrendben a bűnszervezetek tagjait lefedő terminológia. Másokat pedig a 'Ndranghetával való együttműködéssel vádoltak, olyanokat, akik nem voltak tagjai a bűnszervezetnek, de segítették azt.

A tárgyalóterem mintegy 3000 négyzetméteres, hiszen nem csak a több száz vádlottnak, hanem ügyvédeiknek is helyett kellett biztosítani. Annak érdekében, hogy mindenki követni tudja a tárgyalást, óriási kivetítőket függesztettek ki, más, távoli börtönökben ülőket pedig online kérdeztek az ügyészek.

Mivel a 'Ndrangheta nagyon erősen rokoni kapcsolatokon alapul, ezért az elmúlt évtizedekben nem volt jellemző, hogy bárki "kifelé beszélt volna". Ezúttal azonban belülről is csicseregtek, de az informátorok között voltak a szicíliai Cosa Nostra tagjai is. A mostani per kezdetén elhangzott, hogy több mint 900 tanút és 24 ezer órányi lehallgatott bizonyíték meghallgatását tervezték.

A vádlottak között zömében azok voltak, akiket még 2019 decemberében tartóztattak le: ők a délolasz Vibo Valentia térségét uraló Mancuso klán tagjai, valamint számos helyi polgármester, tartományi testületi tag, vállalkozó és szabadkőműves-csoportok tagjai. Mint a nyomzás során kiderült, 12 klán kötődött a szervezet fejéhez, Luigi Mancusóhoz, aki 19 évet ült börtönben élete során.

A legnagyobb maffiaperben, 1986-ban, amikor a szicíliai maffiával számolt le az olasz igazságszolgáltatás, 475 feltételezett maffiatag ült a vádlottak padján Palermóban, egy, a mostanihoz nagyon hasonlóan kiépített bunkerben, amelyet kívül a hadsereg egységei őriztek.

A korábbi maffiaellenes főügyész, képviselő, Federico Cafiero De Raho úgy véli, hogy ennek a tárgyalásnak nagyon nagy jelentősége van - idézte szavait az APNews.

Minden 'Ndrangheta ellenes tárgyalás egyben komoly üzenet is és nem csak Calabriának, hanem az egész nemzetnek, hogy merünk fellépni velük szemben."

A főügyész megállípítását erősíti az a tény, hogy a 'Ndrangheta átszövi az általa ellenőrzött térség egész gazdaságát az építőipartól a vendéglátáson át az idegenforgalomig. Jelentős érdekeltségekkel bír az energiaiparban, és nem maradt távol az Európai Unió és az olasz állam finanszírozta calabriai migránstáborok üzemeltetésétől sem. A szervezet sohasem mondott le az uzsoráról és a védelmi pénzek beszedéséről, és előszeretettel vesz részt az állami beszerzési pályázatokon is intézményes-politikai kapcsolatain keresztül.

(Borítókép: Brigida Cavasino a bírói tanács elnöke, két bíró Claudia Caputo és Germana Radice jelenlétében felolvassa az ítéleteket az olaszországi calabriai Lamezia Termében 2023. november 20-án. Fotó: Valeria Ferraro / MTI)