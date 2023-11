Szijjártó Péter: Három magyar állampolgárságú túszt is szabadon engedhetnek

Az öt közül három magyar állampolgárságú túsz is abba a kategóriába esik, akiket szabadon engedhet a Hamász az ideiglenes gázai tűzszüneti megállapodás keretében – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Zürichben.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy öt, magyar állampolgársággal is rendelkező személyt tart fogva a terrorszervezet, akik kiszabadításáért az elmúlt időszakban mindent megtett a kormány. Folyamatos a kapcsolattartás az illetékes izraeli munkacsoporttal, illetve a közvetítőként fontos szerepet játszó katari vezetéssel is – tájékoztatott.

Ennek kapcsán közölte, hogy a nap folyamán is egyeztetett katari kollégájával, akinek háláját fejezte ki a következő napokban egyes túszok szabadon engedését lehetővé tevő fegyvernyugvás tető alá hozásában vállalt fellépése miatt.

arra kérte a külügyi államminisztert, hogy továbbra is tegyenek meg mindent a magyar túszok mielőbbi kiszabadítása érdekében, és erről az illetékes biztosította is őt.

Szijjártó Péter üdvözölte az ideiglenes tűzszüneti megállapodást, amelyet szavai szerint remélhetőleg további olyan egyezmények követnek majd, amelynek nyomán az elhurcoltak mindegyike hazatérhet.

A hírek világossá tették, hogy a túszok melyik csoportja számíthat a szabadulásra. Ebben a tekintetben három olyan, magyar állampolgársággal rendelkező túsz van, akik a nyilvánosságra hozott kategóriákba beleférnek. Őszintén reméljük, hogy lehetőleg mind a három az elbocsátottak között lesz

– mondta.

„Erre nézve egyelőre még semmilyen információval, semmilyen garanciával nem rendelkezünk” – tette hozzá.

A miniszter végül rámutatott, hogy az izraeli hatóságok sem a magyar kormánnyal, sem pedig a túszok családtagjaival nem közöltek még információkat.

Mindaddig, amíg nincsen mind az öt, magyar állampolgárságú túsz biztonságban, addig Magyarország követeli a Hamásztól a túszok szabadon bocsátását, a nemzetközi közösségtől pedig azt, hogy álljon ki a Hamásszal szemben, és tegye világossá, hogy minden túszt szabadon kell engedni

– összegzett.