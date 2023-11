Hivatalos: életbe lépett a tűzszünet Gázában

Izrael és a Hamász egy hosszú tárgyalási folyamat után szerdán kötött egy egyezséget, amelynek értelmében foglyokat cserélnek, valamint minimum négy napra humanitárius célú tűzszünetet kötnek a felek. Azóta még egyezkedtek arról, hogy mikor léphet életbe a tűzszünet, illetve mikor történhet meg az első fogolycsere.

A The Times of Israel azt írja, hogy a tűzszünet helyi idő szerint péntek reggel 7 órakor életbe is lépett a korábbi megállapodásnak megfelelően.

Az utolsó órákban még javában folytak a harcok: Gázából intenzív izraeli tüzérségi csapásokat jelentettek, miközben a határközeli izraeli városokban állandóan szóltak a szirénák.

Bár a tűzszünet életbe lépett, a túszok szabadulására még várni kell néhány órát: kilenc órával a tűzszünet kezdete után, izraeli idő szerint délután négy órakor szabadulhatnak ki a Hamász első túszai, nők és gyermekek.

Úgy tudni, hogy pénteken 13 fő szabadulására lehet számítani.

A következő négy napban összesen a terrorszervezet 50 túsza szabadulhat ki, akikért cserébe 150 palesztin nőt és kiskorút engednek ki az izraeli börtönökből.

A becslések szerint összesen 240 túsz lehet még a Hamász fogságában (azt senki sem tudja biztosan, hogy mind életben vannak-e, és ha igen, akkor milyen állapotban vannak). Izrael korábban azt is felajánlotta, hogy minden további tíz elengedett túsz után hajlandóak egy nappal meghosszabbítani a tűzszünetet.