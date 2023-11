Újabb mozgósítási hullám indulhat Ukrajnában, kiderültek a részletek

Olekszij Danilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács főtitkára hétfő este nyilatkozott arról, hogy az ukrán kormányzat hamarosan változtathat a mozgósítást érintő szabályozásokon.

Danilov a The Guardian című lapnak nyilatkozva azt mondta, hogy még ezen a héten kihirdetik a változtatásokat. A tisztviselő azt mondta, hogy a változtatások után rugalmasabbá szeretnék tenni a mozgósítási rendszert.

Vannak emberek, akik félnek, félnek a haláltól, félnek lőni, de ez nem jelenti azt, hogy más tevékenységekbe ne lehetne bevonni őket. Most egy új [védelmi] miniszterünk van, akinek más a megközelítése

– mondta Danilov.

Azt is elárulta, hogy ezentúl bizonyos magánvállalatokat is bevonnának a mozgósítási folyamatba. Ezek segíthetnek majd megtalálni azokat az embereket, akik szeretnének részt venni Ukrajna harcában, de nem a fronton. Továbbá segíthetnének eldönteni azt, hogy a besorozott emberek a megfelelő helyekre kerüljenek az egyéni képességeik tükrében.

A The Guardian forrásai szerint az ukrán védelmi minisztérium már alá is írta az erre vonatkozó szerződéseket a vállalatokkal, de azt nem nevezték meg, hogy pontosan mely cégekről van szó. Danilov azt is megjegyezte: a mozgósítással valóban vannak problémák Ukrajnában, de ezek nem annyira nagyok, mint ahogy azt az orosz propaganda sugallja.