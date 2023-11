Foreign Policy: Újabb halálos járvány indulhat útjára Kínából

Az utóbbi napokban többször is írtunk arról, hogy egyre gyakrabban észlelnek egy rejtélyes, tüdőgyulladást okozó, zömében a kiskorúak közt terjedő betegséget Kínában. A kínai kormányzat (a koronavírusnál látott járványpolitikát ismételve) igyekszik eltitkolni a részleteket, még az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kérdéseire sem válaszoltak.

A Foreign Policy hasábjain egy praktizáló orvos, Annie Sparrow – aki a New York-i ISMMS orvosi egyetem docense is – írt véleménycikket arról, milyen következményekkel járhat a kórokozó terjedése. Úgy fogalmazott, a kínai kormányzat egyelőre azt sem volt hajlandó elismerni, hogy új patogén (vagyis kórokozó) áll a megbetegedések mögött, és azt állították, hogy a növekvő esetszámok mindössze a téli szezonnak, valamint a koronavírus-korlátozások 2022. decemberi feloldásának tudhatóak be. Az Egészségügyi Világszervezet pedig „kötelességtudóan megismételte” ezeket az állításokat, „mintha semmit sem tanultak volna a Covid–19-kitörésének katasztrofális pekingi eltussolásából” – írta Sparrow.

Megjegyezte azt is, hogy négy évvel ezelőtt a kínai hatóságok a kezdetekben cáfolták az új vírus megjelenését, terjedését, és ennek érdekében még az orvosokat is igyekeztek elhallgattatni. Most pedig ugyanígy hírzárlatot rendeltek el, amely alapján felvetődhet a gyanú, hogy ismét el akarnak tussolni egy járványt.

Ez a kórokozó állhat mögötte

Mint írta, a növekvő esetszámok mögött feltételezések szerint az úgynevezett Mycoplasma pneumoniae (röviden: MPP) nevű, nem éppen szokványos baktérium állhat, amely az atípusos tüdőgyulladások egyik kórokozója. Ezt a kórokozót 1938 óta ismerik, nagyon ritka esetekben okoz halált, de az antibiotikumok többsége (az egyedi felépítéséből adódóan) nem hat rá, és vakcina sincs ellene.

Annie Sparrow szerint a praktizáló orvosok ezt a betegséget gyakran „sétáló tüdőgyulladásként” is szokták emlegetni amiatt, hogy a tünetei viszonylag enyhék. Most azonban a kínai gyermekeknél a jelentések szerint jóval súlyosabb megbetegedéseket okoz. Sparrow úgy véli, hogy emögött az utóbbi évek lezárásai állhatnak, ezek miatt ugyanis a kiskorúak immunrendszere is lemaradhatott a fejlődésben.

Mint írta, az első MPP-s megbetegedéseket az idei nyár elején észlelték, és jelzésértékű lehet az, hogy októberben a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság is elrendelte, hogy szűrővizsgálatokat kell végezni erre a betegségre.

A legaggasztóbb, és Peking által lekicsinyelt tény viszont az, hogy az M. pneumoniae Kínában egy olyan vírustörzzsé mutálódott, amely ellenáll a makrolidoknak – az antibiotikumok egyetlen olyan csoportjának, amely nyolc évnél fiatalabb gyermekek számára biztonságos. Azon túlmenően, hogy a szülőket lebeszélték az ad hoc jellegű azitromicinkezelésről – a legelterjedtebb makrolid, amellyel elsősorban az MPP-t is szokták kezelni –, Peking szinte meg sem említette ezt a tényt

– írta Sparrow, hozzátéve, az is problémás, hogy a WHO jelenleg arra hivatkozva rangsorolta alacsonyra egy járvány kitörésének veszélyét Kínában, hogy az MPP ellen vannak antibiotikumok, holott ez a kínai vírustörzsre pont nem igaz.

A legnagyobb veszélyt nem is a kórokozó, hanem az AMR jelentheti

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy az MPP önmagában valóban ritkán okoz halált, az úgynevezett antimikrobiális rezisztencia (AMR) viszont a világ egyik vezető haláloka lett.

Mint írta, ez utóbbi évente 1,3 millió halált okoz (a WHO a saját, erről szóló oldalán 1,27 millió halálesetről írt 2019-ben). „Az AMR több embert öl meg, mint a Covid–19. Egyetlen ország sincs biztonságban ezzel a növekvő veszéllyel szemben” – fogalmazott Sparrow, megjegyezve, hogy Kínában (ahol rengeteget fogyasztanak a recept nélkül kapható antibiotikumokból) nagyon elterjedt és óriási problémát okoz ez a jelenség, miközben a kínai kormányzat nem tesz érdemi lépéseket az AMR terjedése ellen.

A mostani eset pedig azt bizonyítja szerinte, hogy az AMR elterjedtsége következtében az antibiotikumokkal szemben ellenálló vírusmutánsok fejlődhetnek ki Kínában (melyek aztán külföldön is elterjedhetnek). A szerző ezzel összefüggésben problémásnak nevezte, hogy a WHO még mindig nem adott ki semmilyen figyelmeztetést azoknak, akik Kínába terveznek utazni (például a holdújév ünnepére).

Meg kellett volna tanulniuk, hogy Peking nyilatkozatait nem lehet névértéken kezelni. Négy évvel ezelőtt Peking késlekedése lehetővé tette, hogy több mint 200 millió ember utazhasson Vuhanból és Vuhanon keresztül. Ez hozzájárult ahhoz, hogy a Covid–19-ből világjárvány legyen

– írta a szerző.

Végül azt is hozzátette: „Elengedhetetlen, hogy az AMR-t megállítsuk. Az antibiotikumok nélkül elveszítjük az utóbbi 150 év klinikai és orvosi eredményeit. Elképzelhető, hogy tíz év múlva már csak néhány antibiotikum fog hatni.”

Lehet, hogy nem egy új vírus okozza, ahogy azt az emberek várják, de a következő világjárvány már itt van velünk

– összegezte véleményét Annie Sparrow.

(Borítókép: Egy légúti megbetegedésben szenvedő gyermekes szülő várakozik egy kínai kórházban 2023. november 23-án. Fotó: Costfoto / NurPhoto / Getty Images)