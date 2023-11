Szijjártó Péter a magyar állampolgárságú túszok kiszabadítását sürgette

A tárcavezető az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) külügyminiszteri értekezlete előtt beszélt a közel-keleti biztonsági helyzetről és arról, hogy nem tudni, meddig tarthat a tűzszünet, és hány túsz szabadulhat ki még a Hamász terrorszervezet fogságából – írja az MTI.

Szijjártó Péter az izraeli hivatali partnerével folytatott megbeszélést, akinek köszönetét fejezte ki, amiért a konfliktus kitörése óta mindig lehetett rájuk számítani, amikor a bajba került magyar emberekről volt szó. Gyorsan sikerült evakuálni az Izraelben tartózkodó magyarokat, továbbá mostanra mindhárom olyan magyar túsz kiszabadult, aki a meghatározott kategóriába esett, azaz nő vagy gyerek.

Arra kértem a kollégámat, hogy segítsenek nekünk abban, hogy majd a két, magyar állampolgársággal rendelkező férfi túsz is minél előbb kiszabadulhasson a fogságából

– számolt be Szijjártó, hozzátéve, hogy az egyik érintett bizonyítottan életben van.

Izraeli kollégája megerősítette, nekik is érdekük, hogy minden ember épségben és egészségben haza tudjon térni a Hamász fogságából. A katari kormányt is arra kérték, hogy ebben segítsen, és adjanak bizonyítékot arról, hogy a másik túszként nyilvántartott ember is életben van.