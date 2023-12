„Amikor arról beszélünk, hogy magyar állampolgárok kerültek nehéz helyzetbe a háború, illetve a közel-keleti konfliktus miatt, akkor három külön kategóriáról kell beszélnünk: azokról, akik a konfliktus kirobbanásakor Izraelben tartózkodtak, akik a Gázai övezetben éltek, illetve a Hamász által foglyul ejtett túszokról” – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Index arra vonatkozó kérdésére, hogy milyen külpolitikai manőverekre volt szükség ahhoz, hogy az Izrael és a Hamász között dúló háború miatt nehéz helyzetbe került magyar állampolgárok biztonságban lehessenek. A külügyminiszter szerint a legegyszerűbb feladat az Izraelben tartózkodók kimenekítése volt, mert tengeri és légi úton 550 magyar állampolgárt sikerült evakuálni a zsidó államból.

– fogalmazott Szijjártó Péter, aki folyamatos forródrótot tartott fenn izraeli és egyiptomi kollégájával. A külügyminiszter azt mondta, hogy mind a két külügyminiszter – az izraeli Eli Cohen, és az egyiptomi Számeh Sukri – sokat segített abban, hogy az izraeliek feltették a magyar állampolgárokat arra a listára, amelyen azok szerepeltek, akik legelőször hagyhatták el Gázát, az egyiptomiak pedig fogadták őket.

Két családról volt szó, és közülük az egyik ennél fogva gyorsan ki is jutott a Gázai övezetből, de a másik családnál ez nehézségekbe ütközött, mert biztonsági okok miatt hosszú ideig nem tudtak lejutni a határátkelőhöz, nem tudtak autót szerezni, nem volt üzemanyag, amikor pedig lejutottak, egyből át is engedték őket a családtagokkal együtt

– mondta a külügyminiszter, aki szerint a túszok helyzete sokkal nehezebb volt, mert 100 százalékos biztonsággal nem lehetett megmondani, hogy hol vannak és egyáltalán életben vannak-e.

Szijjártó Péter elmondta, hogy öt olyan magyar állampolgársággal rendelkező emberről (közülük két gyermekről) tudtak, akiket túszul ejtett a terrorszervezet.

– mondta Szijjártó Péter, aki arra kérte a külügyi államminisztert, Muhammad bin Abdul Rahman Ál Szánit, hogy az öt magyar állampolgárt vegyék fel a nyilvántartásukba. „Folyamatosan segítettek abban, hogy főleg a gyerekek, illetve a hölgy ki tudjon szabadulni” – tette hozzá Szijjártó Péter. Amikor a megállapodás létrejött a Hamásszal, akkor először az egyik magyar állampolgársággal rendelkező hölgyet, majd pedig a két gyermeket engedte el a terrorszervezet.

Hajnalban már írt is nekem a katari államminiszter kolléga, hogy az aznapi listán rajta van az egyik hölgy, utána pedig, hogy rajta van a két gyermek is. Erről egyből értesítettük a családot is, akik az izraeliektől is kaptak értesítést, de ezt az információt nem hozhattuk nyilvánosságra, mert Izrael egyértelmű kérése volt – szerintem ez helyes és ésszerű –, hogy mindaddig, amíg ezek az emberek nincsenek biztonságban, addig ne kerüljön nyilvánosságra, hogy ki szabadul ki a fogságból az adott napon