Az avgyijivkai helyzet alakulása arra utal, hogy az orosz hadseregnek nincs esélye arra, hogy a Kreml által remélt újév előtt elfoglalja a várost – mondta Olekszandr Kovalenko ukrán katonai szakértő.

Elmondása szerint a harcok ebben az irányban továbbra is meglehetősen intenzívek, de most az orosz hadsereg főként gyalogságot vet be, páncélozott járművek jelentős támogatása nélkül.

Ez nem ad jelentős sikereket, és a kulcsfontosságú magaslatok továbbra is az ukrán erők mögött maradnak. Egyes területeken az ellenség még vissza is vonul – tette hozzá az Unian ukrán hírügynökség beszámolója szerint.

A katonai szakértő megjegyezte, hogy a „folyamat felgyorsítása” érdekében az orosz hadsereg parancsnoksága megpróbál új hadseregalakulatokat indítani ebbe az irányba.

Ez azonban felveti a kérdést, hogy hová viszik az oroszok az erőiket, ha ezek a tartalékok januárra elfogynak?

– mondta Olekszandr Kovalenko.