Szemtanúk szerint több tucat izraeli tank, katonai páncélozott jármű és buldózer hatolt be hétfőn a Gázai övezet déli részén, a Hán Júnisztól északra fekvő al-Harrara városába.

Az AFP francia hírügynökség jelentése szerint a tankokat a Szalah al-Din út déli részén látták, amely a Gázai övezet északi részétől délre vezet, és amelyet az elmúlt hetekben humanitárius tranzitútvonalként használtak.

Az izraeli hadsereg hétfőn közölte, hogy „agresszív” lépéseket tesz „a Hamász és más terrorszervezetek” ellen a Gázai övezet déli részén fekvő Hán Júniszban, ahol már várható volt, hogy szárazföldi hadműveletekbe kezd.

Az izraeli erők előrenyomulása miatt a város északi és keleti részén a civilek már nem tudnak közlekedni a palesztin területen átvezető Szalah al-Dín úton. Az út „harctérnek minősül, ezért rendkívül veszélyes arra menni” – tették hozzá.

Ugyanakkor arról is beszámoltak, hogy az elmúlt napon légicsapások voltak Hán Júnisz térségében. Tegnap Herzi Halevi, az IDF (Izraeli Védelmi Erők) vezérkari főnöke a tartalékos harcosoknak nyilatkozva azt mondta: „Megkezdtük a műveleteket a Gázai övezet déli részén is”.

A Hamász vezetőire vadásznak az izraeli katonák

Mint megírtuk, a Gázai övezet déli részét eddig nem érintették a harcok: Izrael eredetileg arra kérte a lakosságot, hogy az övezet északi részéről menjenek át délre, mert csak ott lehetnek biztonságban.

Azonban nemrégiben háborús repülőgépekről szórólapokat dobtak le Hán Júniszban és környékén, és tömeges sms-üzenetekben figyelmeztettek a várható heves katonai tevékenységre, majd jelentések érkeztek arról, hogy az izraeli hadsereg szárazföldi erői a Gázai övezet déli részén tevékenykednek.

Az izraeli vezetés vélhetőleg azt feltételezi, hogy a Hamász vezetői is az övezet déli felén kereshettek menedéket, és ez lehet az oka annak, hogy most ott is szárazföldi műveleteket kezdenek.