A büntető törvénykönyv módosításáról szóló tervezetet mindössze néhány perccel azelőtt hozták nyilvánosságra, hogy a kormány elfogadta az indítványt. A dokumentumot eddig titokban tartották. A módosítást a parlament néhány nap múlva gyorsított eljárásban hagyhatja jóvá. Az alapvető fontosságú jogszabályváltozást így nem előzte meg nyilvános szakmai vita – írja az Új Szó.

A korrupcióért, így a kenőpénz elfogadásáért járó büntetési tételek csökkentése már a Smer szlovák párt választási programjában is szerepelt. Az ilyen bűncselekményekért járó börtönbüntetés felső határát 12 évről, 10 évre, az alsót azonban 7 évről 3 évre csökkentik. Így a jogerősen elítélt elkövetők, az alsó határhoz közel első büntetés esetén, akár feltételes szabadságvesztéssel is megúszhatják, ha korrupción kapják őket.

Ha valaki kenőpénzt ad, akkor eddig 5-től 12 évig terjedő börtönbüntetésre számíthatott, a módosítás után ez azonban 2-től, 8 évig terjedő intervallumra csökken.

Itt érdemes felidézni, hogy pont a Smer korábbi jelöltjeit és a párthoz közeli személyeket gyanúsítják a hatóságok korrupciós bűncselekmény elkövetésével, de egy másik szlovák párt, a Hlas vezetője, Peter Pellegrini körüli személyek kapcsán is indultak eljárások.

Így többek között a hatóságok korrupcióval gyanúsítják a Smer parlamenti képviselőjét Tibor Gaspart, akit sajtóinformációk szerint a kormány a szlovák polgári titkosszolgálat (SIS) élére szeretne kinevezni, Peter Zigát, a parlament hlasos alelnökét pedig azzal gyanúsítják, hogy kenőpénzt adott.

Csökken a pénzmosásért járó büntetés

Jelentősen csökkentik az illegális tevékenységből származó jövedelem legalizációjáért, vagyis a pénzmosásért járó büntetési tételt is. Aki ennek minősített bűntényt követ el, az most akár 20 év börtönt is kaphat. Ezt most megfelezték, legfeljebb 10 évre ültetnék le az ilyen elkövetőt. Ilyen típusú bűncselekménnyel gyanúsítják a Smer háttéremberét, a nyitrai oligarchát, Norbert Bödört is, aki baráti kapcsolatot ápol Robert Ficóval. Ha a jelenlegi törvények alapján ítélnék el, akár 12 év börtönre számíthatna, az új büntető törvénykönyv alapján azonban 3-tól 10 évig terjedő szabadságvesztést kaphat csak.

A váltóhamisításért járó büntetési tételt is csökkentették. Ilyen bűncselekmény miatt ítélték el jogerősen 19 évre például Marian Kočnert és Pavol Rusko korábbi minisztert.

Ha az új jogszabály szerint szabták volna ki a büntetésüket, akkor legfeljebb 12 évet kaphattak volna. Egy helyi lap szerint az ő büntetésükre már nem lesz hatással a törvény módosítása. A lap ugyanakkor kiemeli, akik most valami olyasmiért töltik büntetésüket, ami az új jogszabály szerint nem lenne bűncselekmény, azoknak a büntetését januártól elengedik. A vagyonelkobzás büntetésén is enyhítenének. Akit erre ítéltek, az 2024. február végéig felülbírálati kérelmet adhat be. A Smer több jelöltjét is jogerősen vagyonelkobzásra ítélték.

A kormány ugyancsak jóváhagyta, hogy rendkívül rövid határidőn belül, január 15-ig felszámolják a Speciális Ügyészséget. Az ügyeket, amelyeket itt vizsgálnak, a kerületi ügyészségek között osztják szét. A Speciális Ügyészségen dolgozó ügyészek a főügyész, Maros Zilinka beosztottjaivá válnak. A Speciális Ügyészség jelenleg a szervezett bűnözői csoportok által elkövetett cselekmények, a korrupció, a köztisztviselők jogkörrel való visszaélése, a gazdasági bűncselekmények, a terrorizmus és a szélsőséges bűncselekmények ügyében indított büntetőeljárásokkal foglalkozik.

Az Európai Bizottság ellenzi a döntést

Az Európai Bizottság arra kérte a szlovák kormányt, ne változtassa meg a büntető törvénykönyvet és ne szüntesse meg a Speciális Ügyészséget. A bizottság szerint ezeket a javaslatokat először alaposan át kell tárgyalni, ezután születhet csak döntés róluk, ezért felszólították a miniszterelnököt és kabinetjét, hogy változtassanak álláspontjukon.