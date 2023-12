Tomolya János terrorizmus-szakértő az Index kérdésére felidézte, hogy Katar, az Egyesült Államok és Egyiptom által közvetített fegyvernyugvás célja a terroristaszervezet által elrabolt túszok szabadon engedése, és az izraeli börtönökben fogva tartott női terroristák, valamint 18. életévüket be nem töltött, terrorcselekményeket elkövető fiatalkorú bűnözők elengedése volt. A Hamász izraeli és harmadik országból származó túszokat, az izraeli kormány pedig fogva tartott palesztinokat engedett szabadon. Ennek köszönhetően szabadult ki három magyar állampolgár is, név szerint a 15 éves Defna, a 8 éves Ella, valamint a 18 éves Noga Weis is.

A tűzszünet ideje alatt a palesztin fegyveresek összesen 110 izraeli, külföldi vendégmunkás, kettős állampolgárságú, női, gyerek és időskorú túszt engedett el az október 7-én elrabolt 239 személyből. Azt tudjuk, hogy közülük 6 már biztosan nem él, 5 túsz pedig korábban visszanyerte szabadságát, illetve négyet még eltűntként kezel Izrael. Jelenleg 139 élő vagy már halott túsz van a Hamasz és a Palesztin Iszlám Dzsihád fogságában

– hangsúlyozta a szakérő.

Ki próbált trükközni?

Már az elején látszott, hogy a Hamász igyekszik eltérni a megállapodás teljes körű betartásától. Ennek egyértelműen keresztbe tett a Jeruzsálemben november 30-án elkövetett újabb merénylet. Két Hamász-fegyveres tüzet nyitott egy zsúfolt buszmegállóra, és megölt 3 izraeli civilt, valamint megsebesített további 16-ot. A terroristákat lelőtték, majd ezután a Hamász elismerte, hogy ők állnak a támadás mögött.

Tomolya János felhívta a figyelmet további Hamász-egyezségszegésre. A terroristaszervezet ugyanis halottakat akart átadni nők és gyerekek helyett, majd nem sokkal később Gáza déli részéről rakétákkal kezdték lőni Izraelt. Mindez annak ellenére történt, hogy Izrael továbbra is készen állt újabb palesztin foglyok elengedésére, és hogy folytassák a Gázában fogva tartott túszok palesztin foglyokra cserélését. Izraeli részről biztosították, hogy a humanitárius segélyszállítmányok bejussanak a gázai övezetbe, ezért szüneteltették a felderítődrónok repülését is.

Halott túszok felajánlása esetén azért is lehet egyezménysértésről beszélni, mert a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) és a Moszad vezetőjének egyetértésével Katarban megkötött alku során, a nők és gyerekek mellett, az elrabolt izraeli túszokat 5 további kategóriába sorolták be. Ezek:

idősebb férfiak, akiket már nem hívnak be tartalékos katonai szolgálatra,

katonai szolgálatuk közben elhurcolt nők,

tartalékos katonai szolgálatra alkalmas férfiak,

rendes katonai szolgálatukat végző, elrabolt férfiak

és azok földi maradványai, akiknek a holttestét a támadás legelején rabolták el, vagy fogságban haltak meg.

Ebből a felsorolásból is látszik, hogy a cserealku tárgyát legkevésbé képező kategória a már meghalt izraelieké. Továbbá az is látszik, hogy a katonai szolgálatukat végző férfiaknak nagyon csekély esélye van a szabadulásra. Az is feltételezhető, hogy a férfi katonák egy részét már megkínozták és megölték – mondta az Indexnek a terrorizmusszakértő.

A tűzszünet összeomlása és a gázai hadművelet újbóli beindulása után jogosan merül fel a „hogyan tovább” kérdése.

A katonai műveletek, az izraeliek jelzései alapján, egyrészt folytatódnak Gáza város környékén, másrészt az övezet déli részén fekvő Hán Junisz és Rafa város területén is, amelynek mintegy felére az Izraeli Védelmi Erők már korábban kiadták az evakuálási parancsot. Időközben Hán Junisz nagy részét már ellenőrzése alá vonta az izraeli hadsereg.

Azonban újabb tűzszünetről szóló tárgyalásokról egyelőre nincs szó.

(Borítókép: Palesztinok átvették az irányítást egy izraeli tank felett Khan Yunisban 2023. október 7-én. Fotó: Abed Rahim Khatib / picture alliance / Getty Images)