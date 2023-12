Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át a Nobel-díjakat Stockholmban. Az ünnepi ceremónia már elkezdődött, aminek keretei között átvette az elismerést Karikó Katalin biokémikus és Krausz Ferenc fizikus is.

A tudományos élet legrangosabb nemzetközi kitüntetését a díjazottaknak XVI. Károly Gusztáv svéd király adja át a stockholmi hangversenyteremben rendezett díszes ceremónián.

Karikó Katalin az amerikai Drew Weissmannal megosztva az mRNS-alapú vakcinák kifejlesztését megalapozó felfedezéseiért kapja meg az orvosi-élettani Nobel-díjat.

Krausz Ferenc fizikus pedig két francia tudóssal, Pierre Agostinivel és Anne L’Huillier-vel megosztva az elektronok atomon belüli mozgásának vizsgálatát szolgáló attoszekundumos fényimpulzusokat előállító kísérleti módszerért veheti át a fizikai Nobel-díjat.

A ceremónián adják át a kémiai és az irodalmi Nobel-díjat, valamint a közgazdasági Nobel-emlékdíjat is. A HVG információi szerint 1560 ember előtt adják át az idei Nobel-díjakat Stockholmban, ahová megérkezett már a svéd királyi család és a parlament elnöke is, akikkel szemben ül Karikó Katalin.

A díjakat személyesen a svéd király nyújtja át, elsőként a magyarok közül Krausz Ferenc vette át a fizikai Nobel-díjat.

Karikó Katalin is átvette a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat, amit az mRNS-kutatásaiért kapott. Ez lehetővé tette a koronavírus elleni védőoltás kifejlesztését is, amivel több millió embert oltottak be világszerte sikerrel.

A díjátadót az alábbi videón keresztül lehet követni élőben:

(Borítókép: Krausz Ferenc átveszi a Nobel-díjat Stockholmban 2023. december 10-én. Fotó: Pascal Le Segretain / Getty Images)