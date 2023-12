Több okból is fontos tanácskozást folytatnak Brüsszelben az Európai Unió 27 tagállamának a vezetői, hiszen a 2021–2027-es költségvetés felülvizsgálata mellett az unió lehetséges bővítéséről is szó esik majd – többek között Ukrajnával kezdenék meg a tárgyalásokat. Ennek kapcsán a magyar miniszterelnök vétót lebegtetett be. Hogy mennyire nehéz EU-csúcs következik, jól mutatja, hogy vannak olyan hangok, amik szerint a kétnapos találkozó akár háromnapossá is válhat. Brüsszelből jelentjük.