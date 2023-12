Tina Wilson párkapcsolati szakértő elemezte azt a témát, hogy a párok miért próbálják meg gyakran eltemetni valódi érzéseiket az ünnepi időszak alatt.

„Az ünnepi időszakban a párok hajlamosak elzárkózni a nagyobb problémáktól, ezt gyakran a karácsonyi idill fenntartásának érdekében teszik” – mondta el Wilson.

„Karácsonykor a párok többsége úgy dönt, hogy fenntartják a harmónia és az összetartozás látszatát. Mintha egyfajta flitterrel borítanák be a viszonyukra vonatkozó, megoldatlan problémákat is, szőnyeg alá söpörve azokat.”

Wilson arra figyelmezteti az embereket, milyen veszélyeket okozhat a kapcsolatra nézve ez a jelenség, melyet „flitterezésnek” nevezett el.

Ezt a szőnyeg alá söprést szándékos figyelemelterelésnek tekinti, amíg az új év kemény, hideg fénye végül arra kényszeríti a párokat, hogy szembenézzenek a valósággal – és egymással.

Nicole Sodoma válóperes ügyvéd és a Please Don’t Say You’re Sorry című könyv szerzője egyetért azzal, hogy a kerülgetés nem hoz megoldást a kapcsolatokban.

„A flitterezés könnyű módja annak, hogy átvészeljük az ünnepeket, figyelmen kívül hagyva azokat a jeleket, amelyek azt jelzik, hogy valami elromlott vagy nem jó a kapcsolatunkban” – írja az észak-karolinai ügyvédnő a New York Postnak.

„A karácsonyi időszak nyomása, amikor az emberek ki vannak téve a családjuknak és az anyósoknak, gyakran katalizátorként hat arra, hogy az emberek úgy döntsenek, véget vetnek a kapcsolatuknak, házasságuknak” – mondta Cassandra Kalpaxis válóperes ügyvéd.

Hozzáteszi azt is, hogy a pénzügyek is jelentős szerepet játszanak a kapcsolatok megromlásában.

A pénzügyi nyomás a legtöbb család számára hatalmas stresszforrás az év ezen időszakában

– teszi hozzá Kalpaxis.

Azoknak a pároknak azonban, akik még reménykednek a karácsonyi csodában, érdemes megfontolniuk, hogy beszéljenek partnerükkel arról, hogyan érzik magukat, ahelyett, hogy figyelmen kívül hagynák a problémákat.

A gyerekek, a rutin, vagy az egyedülléttől való félelem, bármik is legyenek az okok, ha tisztán és őszintén beszélünk a partnerükkel az érzéseinkről, az segíthet megalapozni az új évet

– mondta Sodoma.

„De mielőtt megtennénk ezt a lépést, mindenképpen értsük meg a döntésünk következményeit, és ha ezzel benne van egy szakítás a pakliban, vállaljuk fel azt akár az ünnepek alatt is.”

Azok a párok, akik mégsem mernek ilyen konfliktust bevállalni az ünnepekkor, kénytelenek azzal szembesülni, hogy az új év hozza el számukra a szakítást, ezért megy szét rengeteg pár januárban.