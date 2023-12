Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Xu Guojunt, a Bank of China dél-kínai fiókjának vezetőjét, akit Hszi Csin-ping elnök korrupcióellenes vizsgálata buktatott le.

Xu Guojun egykori bankigazgatót megfosztották politikai jogaitól, és minden vagyonát elkobozták, miután kiderült, hogy korábban több milliárd forintnyi összeget sikkasztott el – írta a BBC.

A kínai hatóságok azzal vádolják Xu Guojunt, hogy 1993 és 2001 között 2,3 milliárd jüant (112 milliárd forintot) tett zsebre.

A bírósági jelentés szerint Xu Guojun és két korábbi alkalmazottja kihasználta a hitelezés rendszerének kiskapuit, és hamis kölcsönöket vett fel. A volt igazgató két bűntársát 12 és 13 év börtönbüntetésre ítélték.

Xu Guojun 2001-ben az Egyesült Államokba menekült, de két évvel ezelőtt visszatoloncolták Kínába. A volt elnök azt mondta, nem fog fellebbezni az ítélet ellen.

Guojun azt követően bukott le, hogy a kínai kormány tavasszal bejelentette, hogy nagyobb figyelmet fordít a korrupció beszüntetésére, ezért nagyszabású vizsgálatokat hirdet. A vizsgálatok során az állami tulajdonban lévő bankok több magas rangú pénzügyi vezetőjét is megbírságolták, börtönbe zárták vagy vizsgálat alá vonták. A China Life Insurance korábbi elnökét, Wang Bint például életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték vesztegetés miatt, valamint a Bank of China hivatalban lévő elnökét is korrupcióval vádolták. Liu Liange márciusban mondott le posztjáról.

A jelek szerint Kína felgyorsította az ország pénzügyi szektorának tisztára mosását. A kormány hangsúlyozta, a vizsgálatok még korántsem értek véget.