Jill Stein a Newsweeknek elmondta, hogy „egyáltalán nem” volt a fejében az év elején az a szándék, hogy harmadszor is induljon az elnökválasztáson. De Ajamu Barakával, a 2016-os jelölttársával folytatott „hosszas vitát” követően november elején bejelentette legújabb pályázatát a Fehér Házért.

Annak ellenére, hogy vonakodva lépett vissza az országos politika porondjára, a Zöld Párt jelöltje szerint a kampány már most „kirobbanó siker”, és reméli, hogy a két nagy párttal is felveheti a harcot azon a választáson, amely sokak szerint rejteget még meglepetéseket.

A jelöltségéről és az induló kampányról szóló interjúban Stein azt mondta, hogy a demokrata párti hivatalban lévő elnök, Joe Biden, aki várhatóan a Demokrata Párt jelöltje lesz, „máris vesztésre áll”, amiért „már most őt hibáztatják”.

A 73 éves Stein, aki a Harvardon szerezte orvosi diplomáját, elmondta, hogy először azért kezdett el környezetvédelmi szakpolitikával foglalkozni, mert aggódott azért, hogy milyen hatása lesz a rossz levegőnek a gyerekei életére.

Az egyik gyermekem asztmás volt, ezért nagyon figyeltem a légszennyezésre, amely az asztmát is okozza

− mondta el.

Ezt azzal demonstrálja, hogy elővesz a könyvespolcáról néhány, gyermekegészségügyről szóló dokumentumot, amelynek a fordításában közreműködött, és hozzáteszi:

Kiábrándulva abból, hogy az érdekvédők és a törvényhozók „üzérkednek a befolyásukkal”, szorgalmazta a massachusettsi választási törvények módosítását, majd 2002-ben indult az állam kormányzóválasztásán.

− emlékszik vissza Stein.

Amikor Stein utoljára indult 2016-ban az elnökválasztáson, és sikerült a voksok 1 százalékát megszereznie − ami a párt legjobb eredménye volt Ralph Nader óta −, őt okolták Hillary Clinton vereségéért és Donald Trump elnökségéért − bár a Zöld Párt aktivistái megjegyzik, hogy az amerikai választási rendszer sajátosságai szerint kis hatásuk van az elnököt ténylegesen megválasztó elektori kollégium összetételére.

Már most minket hibáztatnak. Biden már most vesztésre áll. És az a baj a demokratákkal, hogy saját magukat csapják be azzal kapcsolatban, hogy mi vezet el a vereségükhöz