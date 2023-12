Boris Pistorius szerint hiba volt eltörölni a sorkötelezettséget Németországban, és most keresi a módját, hogy miképp lehetne újból bevezetni azt – írta a Tagesschau.de.

A német védelmi miniszter több modellt is vizsgál, jelenleg a svéd szimpatikus számára. Svédországban ugyanis behívnak minden fiatal nőt és férfit, azonban csak egy kiválasztott részük végez katonai szolgálatot.

„Az, hogy itt is elképzelhető lenne-e ilyesmi, még meg kell fontolni” – mondta a politikus. Hozzátette, minden lehetőséget megvizsgál.

Olaf Scholz német kancellár februárban elutasította a kötelező katonai szolgálathoz való visszatérésről szóló vitát. Pistorius most azt mondta: „Korábban voltak okok a kötelező katonai szolgálat felfüggesztésére. Visszatekintve hiba volt eltörölni”.

Hozzátette, a sorkötelezettséget már nehéz lenne ismét elfogadtatni a lakossággal, ezért próbál egy más, újabb modellt kitalálni.

„Háború fenyegeti Európát”

Mint arról az Index is írt, Boris Pistorius korábban arról is beszélt, hogy az évtized végére új katonai fenyegetések jelenhetnek meg, még akkor is, ha a biztonsági szövetséges Egyesült Államok az indo-csendes-óceáni térségre helyezi át a hangsúlyt. „Oroszország jelentősen megnövelte fegyvergyártását, hogy ellássa az ukrajnai invázióját, miközben a balti államokat, Grúziát és Moldovát is fenyegeti”.

Hozzátette, az Egyesült Államok valószínűleg csökkenteni fogja katonai szerepvállalását Európában, mivel más térségek felé fordul.

„Nekünk, európaiaknak többet kell tennünk azért, hogy a kontinensünk biztonságát garantáljuk. 5-8 évünk van arra, hogy felzárkózzunk a fegyveres erők, az ipar és a társadalom tekintetében” – fogalmazott Pistorius.

(Borítókép: Boris Pistorius (SPD) szövetségi védelmi miniszter a Wunstorf légibázis területén található hangárban 2023. december 15-én. Fotó: Michael Matthey / picture alliance / Getty Images Hungary )