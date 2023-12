Az izraeli hadsereg erői szombat este óta tevékenykednek Ciszjordániában, a Túl-Karm város keleti szélén fekvő, Núr al-Samsz nevű menekülttáborban. Drónokkal lőtték az izraeli katonákat támadó palesztin fegyveres osztagokat, és megöltek legalább négy terroristát, valamint letartóztattak egy megsérült palesztint − közölte az MTI.

Erőink egész éjjel azon dolgoztak, hogy fellépjenek a terrorizmus ellen a Túl-Karm városban található Núr al-Samsz menekülttáborban. Letartóztattak számos körözött személyt, és fegyvereket is találtak

− közölte a katonai szóvivő.

A Palesztin Hatóság (PH) egészségügyi minisztériuma bejelentette, hogy egy 16 éves fiú, Atallah Badha is halálát lelte a ciszjordániai Deir Ammar menekülttáborban. Ő egy tűzharcban vesztette életét, amikor az izraeli egységek megpróbálták letartóztatni. A razzia alatt kitört összecsapásban két másik palesztin súlyosan megsebesült, őket a rámalláhi kórházba szállították.

Az IDF bejelentette, hogy szombaton meghalt két, egy 26 éves jeruzsálemi és egy 24 éves, Ramat Jisájból származó tartalékos katona a Gázai övezetben vívott harcokban. Mellettük négyen súlyosan megsebesültek az iszlamista Hamász terrorszervezettel vívott csatákban.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy a Gázai övezetet uraló Hamász terrorszervezet a fogságban megölte a huszonhét éves haifai Inbar Haimant, akit az övezet melletti zenei fesztiválról hurcoltak el Gázába október 7-én.

Haiman a terrortámadáskor megpróbált elmenekülni élettársával és egy barátjával, de a Hamász terroristái elkapták, és társaival együtt motorkerékpáron elrabolták. Haiman egy graffitiművész volt, a haifai művészeti főiskola végzős vizuális kommunikáció szakos hallgatója. A technopartin önkéntesként dolgozott, egészségügyi vagy mentális problémákkal rendelkező embereknek nyújtott segítséget.

A hadsereg válaszolt a vádakra

A hadsereg válaszolt az al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió operatőrének, Szamer Abu Dakkának Hán-Júniszban történt halálával kapcsolatos vádakra. Elmondásuk szerint megpróbáltak mentőt küldeni kimentésére, miután kiderült, hogy bombatalálat érte.

Amint kiderült, hogy Abu Dakka megsérült, engedélyeztük a mentőknek, hogy a helyszínre menjenek, sőt biztonságos útvonalat is kijelöltünk számukra, de a mentő egy másik úton ment, amely megsérült a bombázások következtében

− közölték.

Az IDF tájékoztatása szerint ekkor még egy buldózert is a helyszínre küldtek, hogy megnyissák az utat a mentőautó előtt, de mire ezzel végeztek, a újságíró belehalt sérüléseibe.

Előzőleg, szombaton az al-Dzsazíra bejelentette, hogy a hágai Nemzetközi Büntetőbírósághoz fordul Szamer Abu Dakka operatőr halála miatt. A hálózat szerint Abu Dakka egy dróntámadásban vesztette életét pénteken, amikor Hán-Júniszból, az evakuáltak menedékhelyeként szolgáló egyik iskolából tudósított.

Az al-Dzsazíra elítéli egyik alkalmazottja meggyilkolását, aki 19 évet szentelt a megszállt palesztin területeken zajló konfliktus bemutatására

− közölte a csatorna.

Szombat este a francia külügyminisztérium egyik alkalmazottja is meghalt egy rafahi robbantásban. Franciaország elítélte a támadást, és felszólította az izraeli hatóságokat, hogy vizsgálják ki az ügyet.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy mindent megtesz az ártatlanok védelmében, és nem támadja szándékosan az újságírókat.

Ha valaki a harctéren tartózkodik, az magában hordozza a kockázatot

− tették hozzá.

Megsértették a hadsereg fegyverhasználati szabályait

Herci Halevi vezérkari főnök vállalta a felelősséget a hadsereg péntek esti tévedéséért, melyben lelőttek három, a Hamász fogságából megszabadult túszt a Gázai övezetben.

Hangsúlyozta, hogy lelövésükkel megsértették a hadsereg fegyverhasználati szabályait. „Tilos fehér zászlót felemelő, magukat megadó emberekre lőni” − mondta.

Az elrabolt Alon Samriz, Jotam Hajim és Szamer al-Talalka mindent megtettek annak érdekében, hogy az izraeli hadsereg katonái megértsék, hogy nem terroristák. Ing nélkül közeledtek, hogy ne gyanakodhassanak testükre rögzített robbanószerkezetre, és egy fehér kendőt tartottak a kezükben

− hangsúlyozta.

Halevi azonban hozzátette, hogy a lövéseket harc közben és stresszes körülmények között hajtották végre. „Semmit sem akarnak jobban az izraeli hadsereg katonái és parancsnokaik a Gázai övezetben, mint hogy a túszok élve megmeneküljenek. Ebben az esetben nem jártunk sikerrel. Érezzük a családok mély szomorúságát az elhurcoltak halála miatt” − tette hozzá a vezérkari főnök.

Elszánt harcok nélkül nem tudjuk visszahozni az elraboltakat, és nem tudjuk visszaadni a környék biztonságát sem. Erőteljesen folytatnunk kell a harcot, anélkül, hogy levennénk a szemünket annak céljáról

− zárta szavait.

Eközben Tel-Avivban lesátoroztak a túszok hozzátartozói és támogatóik a katonai főhadiszállás épülete előtt. A családok szombat este többezres tömeg kíséretében a főhadiszállásnál tüntettek, és az elhurcoltak azonnali szabadon bocsátását szolgáló megállapodást sürgettek.

Lloyd J. Austin III. amerikai védelmi miniszter a héten Izraelbe és két Perzsa-öböl menti országba látogat, miközben a Biden-kormány tisztviselői ösztönzik Izraelt, hogy heteken belül fejezze be a Gázai övezetben folytatott nagyszabású szárazföldi és légi hadjáratát, és térjen át a Hamász elleni háború koncentráltabb szakaszára − írta meg a The New York Times.

Austin találkozni fog Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel és Joav Gallant izraeli védelmi miniszterrel, hogy részletesen megvitassák, mikor és hogyan fogják az izraeli erők végrehajtani a háború ezen új szakaszát. Az amerikai tisztviselők elképzelései szerint ebben elit csapatok kisebb csoportjai fognak részt venni, amelyek be- és kimozognak a gázai lakott területekről, és célirányos, hírszerzési információkon alapuló küldetéseket hajtanak végre a Hamász-vezetők felkutatása és likvidálása, a túszok kiszabadítása és alagutak megsemmisítése érdekében − közölték amerikai tisztviselők.

(Borítókép: A véletlenül megölt 3 izraeli túsz hozzátartozói tüntetnek Tel-Avivban 2023. december 16-án. Fotó: Saeed Qaq / Anadolu / Getty Images Hungary)