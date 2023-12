Gerard Depardieu-t először 2020-ban vádolták meg nemi erőszakkal. Azután az ügy után 13 francia nő idén áprilisban közösen vádolta meg a színészt szexuális zaklatással és szexuális erőszakkal egy francia lap oknyomozó cikkében. Egyikük feljelentést is tett a rendőrségen.

Az eset miatt fellángoltak a szexuális visszaélésekről szóló viták Franciaországban. Depardieu idén októberben írt egy nyílt levelet, amelyben azt állította, hogy ártatlan, és soha egyetlen nőt sem bántott. Az ügy legfrissebb fejleménye az volt, hogy Franciaországban december elején leadtak egy dokumentumfilmet a színész elleni vádakról.

„Az ogre bukása” című filmnek volt néhány olyan részlete is, amelynél a színész szexista megjegyzéseket tett másokra, és felidézték benne azt, hogy Depardieu korábbi nyilatkozataiban elismerte magáról, hogy nemi erőszakot követett el (a színész ezeket a nyilatkozatokat később egytől egyig visszavonta). A film levetítése után a színészt megvádoló nők egyike, Emmanuelle Debever színésznő öngyilkos lett.

A színész elleni vádak miatt a francia kormány több tagja javasolta, hogy fontolják meg a (Franciaország legjelentősebb polgári kitüntetésének számító) Becsületrend elvételét is, és az ügyben már indítottak egy fegyelmi eljárást is. Rima Abdul Malek francia kulturális miniszter a dokumentumfilm megjelenése után azt mondta, hogy Depardieu „szégyent hozott” Franciaországra.

Emmanuel Macron francia elnök azonban nem teljesen ért egyet a francia kormány Depardieu-t támadó tagjaival ebben az ügyben. A Politico című lap úgy értesült Macron egyik közvetlen munkatársától, hogy

a francia elnök egyáltalán nem örül annak az ösztönös reakciónak, amelyet az említett dokumentumfilm kiváltott.

Mindez összhangban van a francia JDD hetilap korábbi értesülésével is, mely azt írta, hogy Macront „meglepte” az, ami a film megjelenése után történt. A Politicónak Macron szövetségese azt is elmondta, hogy a francia elnököt „aggasztja az, hogy a média által kikiáltott igazság felülírja az alkotmányos igazságot” – vagyis hogy Depardieu-t már most elítélte a francia közvélemény, miközben a bíróságon még zajlik a színész ügye.

Úgy véli, hogy a politikusoknak nem kellene támogatnia ezt a mozgalmat

– mondta Macronról a szövetségese, aki azt is megjegyezte: a francia elnököt arról is elfelejtették tájékoztatni a kormány tagjai, hogy fegyelmi eljárás indult Depardieu ellen, holott a Becsületrend visszavonásáról ő dönthet elnökként.

A Politico azt is megjegyzi, hogy Emmanuel Macron már korábban is nagyon óvatosan foglalt állást akkor, amikor ismert személyeket vádoltak szexuális visszaélésekkel. A Nicolas Hulot volt francia miniszter és műsorvezető elleni vádakkal kapcsolatban is azt hangsúlyozta, hogy az elsődleges szerep az igazságszolgáltatásé kell legyen az ügyben, és hogy nem szabad rögtön „inkvizíciós eljárást kezdeni”. Továbbá az ilyen esetektől függetlenül is jellemző Macronra, hogy nem gyakran hajlandó döntéseket hozni a sajtó vagy mások nyomására – jegyzi meg a Politico.

Depardieu családja összeesküvésről beszél

Vasárnap a színész családja is közzétett egy közleményt, amelyben „példátlan összeesküvésként” jellemezték azt, ami zajlik.

Természetesen minket is gyakran megdöbbentenek Gerard szavai, de most az apánk/nagyapánk/nagybácsink egy példátlan összeesküvésnek a célpontja

– írták a levélben, amelyet többek közt a színész lánya, Julie Depardieu is aláírt. Megjegyezték azt is, hogy Depardieu „állandóan viccelődik”, és hogy szerintük a viccelődő szavait forgatták ki most a színész vádlói.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg. im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.