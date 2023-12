Amerikában is nagy hagyománya van, hogy karácsonykor családi fotók készülnek – nincs ez másképp Donald Trump egykori amerikai elnöknél sem. Ugyanakkor ahogy a Page Six bulvárlap észrevette,

Trumpék karácsonyi fotóján nem szerepel az egykori elnök felesége, Melania Trump.

A lap szerint a Fox News azt is közölte: Melania távolmaradásának az az oka, hogy édesanyja gyengélkedik, emiatt hiányzott a Trump floridai birtokán rendezett karácsonyi ünnepségről.

A Page Six ezen kívül arról is beszámolt, hogy Trump és felesége megegyezett, hogy Melania 2024-ben több nyilvános szereplést is vállal, hogy ezzel is segítse majd férje kampányát, aki jelenleg vezeti a republikánus előválasztást, és valószínűleg ő lesz Joe Biden demokrata elnök kihívója a jövő novemberi elnökválasztáson.

Melania az elmúlt időszakban korábbi first ladyk társaságában részt vett például Rosalynn Carter temetésén, de az Egyesült Államok Országos Levéltárában rendezett friss amerikai állampolgárok honosítási ünnepségén is ott volt.

Trump egyébként nem csak ezzel a képpel emlékezett meg karácsonyról. Mint nemrég megírtuk, közösségi oldalán Joe Bident és Jack Smitht támadva kívánt kellemes karácsonyi ünnepeket követőinek – utóbbi miatt egyébként korábbi kabinetfőnöke, Mick Mulvaney kritizálta egykori főnökét, szerinte „borzasztó” karácsonykor ilyen üzenetet írni.

(Borítókép: Melanie Trump és Donald Trump 2022. november 15-én. Fotó: Joe Raedle / Getty Images Hungary)