Meghalt az Európai Bizottság korábbi elnöke, Jacques Delors

98 éves korában meghalt Jacques Delors, az Európai Bizottság korábbi elnöke, akinek nagy szerepe volt az euró bevezetésében is.

Az AFP francia hírügynökség szerint a gyászhírt Delors lánya, Martine Aubry közölte.

Jacques Delors 1925 július 20-án született. 1981 és 1984 közt Franciaország pénzügyminisztere volt,

MAJD 1985 ÉS 1995 KÖZT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGOT VEZETTE.

Elnöksége alatt azon törekedett, hogy szorosabbra fűzze a kapcsolatokat a tagállamok közt, és hogy létrejöjjön egy közös uniós piac a tőke, kereskedelem, szolgáltatások terén.

Jacques Delors vezetésével jött létre az a szakbizottság is, amely az Unió saját pénznemeként kezdeményezte az euró bevezetését (ami aztán még EB-elnöksége alatt, 1992-ben, a Maastricht-i Egyezmények által meg is történt). Ezzel összefüggésben az „euró atyjaként” is szokták emlegetni a francia politikust, aki még utolsó éveiben sem maradt távol az uniós politikától.

