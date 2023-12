Megkongatták a vészharangot Ukrajnában: hónapokon belül elfogyhat a pénz

Egy krími ukrán partizánmozgalom, az ATESH – amely gyaníthatóan az ukrán kormányerőkkel is együttműködve hajt végre csapásokat a Krímben – írt arról, hogy Ukrajna kedd hajnali csapása a feodoszijai kikötőben milyen következményekkel járt.

A támadásban állítólag megsemmisült a Novocserkaszk nevű orosz hadihajó. Az ATES szerint az orosz biztonsági erőknél dolgozó forrásaik azt mondták, hogy egy alapos, az orosz titkosszolgálat és elhárítás részvételével zajló vizsgálat indult a helyszínen nemcsak a Novocserkaszknál, hanem egy másik, UTS 150 nevű hajónál is. Ennek részeként házkutatásokat, razziákat is tartottak, több embernek még az okostelefonját is átvizsgálták, hogy megtudják, kik segítettek az akcióban.

Azt mondják, hogy Putyin rendkívül dühös a Novocserkaszk deszanthajó megsemmisítése miatt. Parancsba adták, hogy meg kell büntetni a krími légvédelmi erőket. Várhatóan sok parancsnokot le fognak váltani, és a rohamcsapatokba helyezik át őket, gyakorlatilag azért, hogy megszabaduljanak tőlük

– írták a posztban, megjegyezve: az eset azt is bizonyította, hogy az orosz légvédelem nem képes elfogni az összes ukrán rakétát.

Az írás végén gúnyosan megjegyezték, hogy ha a vizsgálat az orosz katonatiszteket is eléri, akkor hivatkozzanak arra, hogy meghibásodtak az eszközeik, vagy „lépjenek kapcsolatba velünk egyéb tippekért, hogy miként menthetik meg az életüket”.