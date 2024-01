A résztvevők török és palesztin zászlókat lengetve vonultak át az Isztambul központjában lévő Galata-hídon, többen közülük a Hamász palesztin terrorszervezet zöld fejpántját viselték. A kormányzó Igazság és Fejlődés Pártjának (AKP) több politikusa is részt vett a demonstráción az Anadolu török állami hírügynökség beszámolója szerint. Recep Tayyip Erdogan török elnök fia, Bilal Erdogan beszédében a palesztinok elleni „népirtással" vádolta Izraelt a Gázai övezet támadása miatt.

A gázai egészségügyi minisztérium hétfőn közzétett adatai szerint 21 978 ember vesztette életét, és 56 697 sebesült meg a Gázai övezet ellen – a Hamász tavaly október 7-i támadását követő – izraeli műveletek következtében.

A minisztérium hozzátette, hogy az elmúlt 24 órában 156 palesztin halt meg és 246-an szenvedtek sérüléseket, az áldozatok 70 százaléka nő és gyermek.

Elmúlt héten csütörtökön New Yorkban tartottak hasonló megmozdulást, amikor – ahogy az Index is megírta – palesztinpárti tüntetők zárták le a New York-i World Trade Center bejáratát.