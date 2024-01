További három gyanúsítottat vettek őrizetbe vasárnap a kölni dóm elleni iszlamista terrorfenyegetéssel összefüggésben, amely miatt a német rendőrség szigorú biztonsági intézkedéseket vezetett be a székesegyház védelmére az év végi ünnepek alatt – közölte vasárnap Johannes Hermanns, Köln rendőrfőnöke.

A hatóságok kezére került gyanúsítottakat Duisburg, Herne és Nörvenich városokban fogták el, ahol házkutatásokat is tartottak. A tájékoztatás szerint az ügyben korábban őrizetbe vett 30 éves tádzsik férfi egy olyan hálózat tagja volt, amely más német tartományokra, illetve uniós tagországokra is kiterjedt – adta hírül az MTI.

A német rendőrség nem sokkal karácsony előtt értesült egy tervezett iszlamista merényletről a kölni dóm ellen, ami miatt a székesegyházat időlegesen le is zárták.

Hermanns szerint a terrorcselekményt egy autóval tervezték végrehajtani.

Herbert Reul, Észak-Rajna-Vesztfália tartomány kereszténydemokrata belügyminisztere sikerről beszélt, és megköszönte a bűnüldöző hatóságoknak munkájukat.

„Az iszlamista szélsőségesek mindig is aktívak voltak, de most a szokásosnál is aktívabbak. A rendőrség igyekszik mindig pár lépéssel előttük járni” – tette hozzá Reul.