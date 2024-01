Az oroszországi elnökválasztásokat legjobban talán egyfajta politikai színházként lehet jellemezni. Putyinnak nincs komoly ellenfele; a közülük legnevesebb, Alekszej Navalnij börtönben ül az északi sarkkör közelében.

A tavaszi szavazás azonban fontos nyilvános rituálé a Kreml vezetője számára, aki az évtized végéig bebiztosíthatja hatalmát.

A december elején tartott „Oroszország hősei” ünnepség után Putyin kamerák előtt beszélgetett az Ukrajnában harcoló katonák egy csoportjával, akik nem meglepő módon arra kérték az elnököt, hogy induljon 2024-ben – írja a CNN.

Ez egy olyan pillanat volt, amelyet egyértelműen arra terveztek, hogy Putyint, mint szeretett nemzeti vezetőt mutassa be. Rámutatott arra is, amit Putyin szeret jelképes eredményként hirdetni: ilyen Ukrajna teljes körű lerohanása, valamint Ukrajna négy régiójának Oroszország általi, a nemzetközi joggal szembeszegülő annektálása is.

Nem egyszerű a háborús elnökök élete

De nem egyszerű háborús elnökként indulni. Oroszország ugyanis nem tartja teljes mértékben ellenőrzése alatt azokat az ukrajnai régiókat, amelyeket 2022 szeptemberében követelt magának; a háború a helyszínen rendkívül költséges volt az oroszok életében és felszerelésében; és Oroszország Fekete-tengeri Flottája komoly veszteségeket szenvedett.

Mi több, a háború Oroszországra is átterjedt.

Az ukrajnai háború legnagyobb borzalma Putyin számára júniusban következett be, amikor Jevgenyij Prigozsin orosz zsoldosfőnök az orosz katonai vezetéssel való viszálykodás közepette felkelést robbantott ki, és Moszkva ellen vonult.

A lázadást követő két hónapon belül Prigozsin meghalt: a zsoldosfőnök augusztus végén egy máig rejtélyes repülőgép-szerencsétlenségben vesztette életét. Putyin túlélte a hatalmát több mint két évtizede ért legnagyobb kihívást, de a lázadás aláásta uralmának egyik alappillérét: az elnök sebezhetetlenségének auráját.

Az év végére úgy tűnt, hogy a Kreml PR-gépezete az egész Prigozsin-ügyet szőnyeg alá söpörte. Putyin maratoni évértékelő sajtótájékoztatóján Prigozsin neve soha nem hangzott el, bár Putyin elismerte, hogy „a védelmi minisztériumnak meg kellett volna akadályoznia” a katonai magáncégekkel kapcsolatos kudarcokat.

Mit mondanak a számok?

Putyin magabiztosan adta elő gazdasági üzeneteit, hogy Oroszország ismét a frontvonalban van, és statisztikákat sorolt, hogy alátámassza álláspontját. Elmondása szerint a gazdaság visszatér a GDP növekedéséhez, az előző évi 2,1 százalékos visszaesésről visszatért, és Oroszország ipari termelése is növekszik. Az ország munkanélküliségi rátája történelmi mélypontra, 2,9 százalékra csökkent.

Oroszország valóban megúszta a szankciókat, és gazdasága háborús lábakon áll: az amerikai pénzügyminisztérium szerint a védelmi kiadások a gazdasági növekedés fő hajtóereje.

És úgy tűnik, ez folytatódik, mivel Putyin megígérte, hogy mindent elkölt, ami az Ukrajna elleni háború folytatásához szükséges.

Az ukrajnai harctéren kialakult helyzet pedig újabb lehetőséget adott Putyinnak arra, hogy önbizalmat sugározzon.

Ukrajna sokat hangoztatott ellentámadása nem hozott áttörést, és a Biden-kormányzat Ukrajna számára kért több mint 60 milliárd dolláros segélykérelme – a határbiztonsággal és a bevándorlási politikával kapcsolatos republikánus követelések miatt – megrekedt az amerikai Kongresszusban.

Vlagyimir Putyin egyértelműen azt akarja, hogy a világ – és a választói is – azt higgyék, hogy győztes, és arra számít, hogy az Ukrajna iránti támogatás meginog.

Sajtótájékoztatóján arra a kérdésre, hogy mikor lesz béke Ukrajnában, Putyin ugyanazt a nyílt végű formulát kínálta fel, amellyel 2022 februárjában indokolta Ukrajna teljes körű invázióját.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin. Fotó: Sasha Mordovets / Getty Images)