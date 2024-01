Az Európai Unió vezetői fenyegetéssel és engedményekkel próbálják meg rávenni Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktort, hogy ne vétózza meg az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós segélycsomagot – írja cikkében a The Wall Street Journal.

Az európai nemzeteknek egyenként kell folytatniuk Kijev segélyezését, ha fenyegetéssel és engedménnyel nem tudják rávenni Orbán Viktor magyar miniszterelnököt arra, hogy hagyjon fel az uniós tervek akadályozásával – írja a The Wall Street Journal, amit a Mandiner vett észre elsőnek.

A cikk szerzője kiemeli, hogy az uniós támogatások kritikus fontosságúak Ukrajna számára, különösen most, amikor a fronton harcoló ukrán egységek lőszerhiányra panaszkodnak.

Ez főképp arra vezethető vissza, hogy Magyarország „oroszbarát vezetője”, Orbán Viktor megvétózta az Európai Unió 50 milliárd eurós segélycsomagját a legutóbbi EU-csúcson

– állítja a The Wall Street Journal újságírója, aki szerint ez veszélyhelyzet, és Joe Biden amerikai elnöknek hamarosan lépnie kell.

A szerző azt is megjegyzi, ha sikerül is célba juttatni az ukránoknak szánt pénzt, Volodimir Zelenszkijnek akkor is el kell gondolkodnia a háború reális lezárásán, mert az ellentámadás kudarcot vallott, és nem valószínű, hogy vissza tudják foglalni az oroszok által megszállt területeket.

Lőszer helyett kamikazedrónok

Az ukrán védelmi minisztérium december végén arról számolt be, hogy az ország növeli a kamikazedrónok gyártását a lőszerhiány kompenzálására – közölte Ivan Gavriliuk védelmiminiszter-helyettes a BBC-vel.

Hozzátette, hogy a házon belüli lőszergyártást is próbálják növelni – idézte cikkében az Ukrajinszka Pravda, amit az Index szemlézett.

A legtöbb nyugati fegyver, amelyet Ukrajna kapott a partnerektől, eltérő kaliberű. Ukrajna a nyugati cégekkel együtt 155 milliméteres töltények gyártását tervezi a területén.

Egyelőre nem fog számottevő mennyiség készülni, jövőre azonban arra számít, hogy az ukrán védelmi ipar annyit fog belőlük gyártani, hogy fedezze a szükségleteket – magyarázta a miniszterhelyettes.