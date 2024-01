Az Indexen is gyakran számoltunk be arról, milyen horror történeteket éltek át az utazók 2023-ban a különböző légitársaságokkal, vagy kényszerültek hosszú reptéri várakozásra a késések miatt, esetleg ítéletidő hiúsította meg az indulást, vagy éppen a hazatérést.

A Cirium utazási adatokat elemző cég legfrissebb eredményeiből kiderül, hogy mely légitársaságok, illetve repülőterek teljesítettek a legjobban pontosság terén 2023-ban. A különböző kontinenseken eltérő nyerteseket hirdettek, de globálisan a legjobban ezen a téren a kolumbiai Avianca teljesített. Ugyanakkor Dél-Amerikában ezt a címet a Copa csípte meg.

Ázsiában a legpontosabb a japán All Nippon Airways volt, Észak-Amerikában pedig a Delta, míg ugyanez a cím Európában az Ibériának járt.

A Közel-Keletet és Afrikát az Oman Air vitte, amely éppen tavaly ünnepelte alapításának 30. évfordulóját.

Hogyan jönnek ki az eredmények?

Maga a Cirium is több tényezőt vizsgál ahhoz, hogy felállítsa a rangsort. Így elemzik az utakat és az összes repült célt. Az összesítés alapján például az Avianca repült útjainak a száma 213,139 volt és ezzel a pontossági rangsorban 85,73 százalékot ért el.

Ugyanakkor például az olyan amerikai óriásoknak, mint mondjuk a Deltának vagy az American Airlines-nak, jóval több a repült útjainak a száma. A Delta 2023-ban 1,635,486 repült utat tudhat magáénak és ezzel a pontossági listán 84,72 százalékot ért el. Ugyanakkor az American még ennél is többet repült, összesen 1,998,844 utat, ezzel azonban a pontossági rangsorban "csak" 80,61 százalékot tudhat a magáénak. Ugyancsak jól teljesített a Qatar Airways a maga 85,11, illetve a Japan Airlines a maga 82,58 százalékával.

Mit mondanak a szakértők?

Az Index megkérdezte Varga G. Gábor repülésügyi szakértőt, aki elmondta, az összes járat egy bizonyos százaléka érkezik csak pontosan, azaz on time, vagyis a százalékos adatok ezen a téren egyértelműen összehasonlíthatók. Ugyanakkor befolyásolja az adat megítélését a járatok össz száma, illetve az, hogy az adott járatok mekkora része érint zsúfolt reptereket. Értelemszerűen ebben a nagy társaságok, mint a Delta, sokkal inkább érintett, mert több bázis repülőrere is (Atlanta, New York JFK) ilyen túlterhelt légikikötőkben működik.

A Cirium megvizsgálta a fapadosokat is és ebben a dél-afrikai Safair végzett a lista élén, mint a legpontosabb. A céget az Azul brazil társaság követte, majd az első ötösbe befért még a Hong Kong Express, a JetStar Japan és a spanyol Iberia Express is.

Az Egek Ura Blog alapítója kiemelte, hogy a repterek esetében a mérőszám az, hogy az adott repülőtérről a járatok hány százalékát indították el időben – pontosabban,

az adott járatok hány százaléka hagyta el a kapunál kialakított állóhelyet a menetrendben tervezett időben.

Hivatalosan ugyanis a repülőgépek földi kiszolgálása a repülőtéren itt fejeződik be, ami ez után történik, az már az irányítás feladata. Persze elméletileg még a gurulás során is összeszedhet késést a repülő, vagy lehet, hogy várnia kell, hogy megkapja a felszállási engedélyt - tette hozzá Varga G. Gábor.

Természetesen a Cirium elemezte a repülőtereket is, hogy melyeknél volt magas a pontos érkezések száma. Ebben a sorban a minnesotai Minneapolis-St.Paul vitte el a pálmát. A közepes méretű repterek csoportjában az Osaka International végzett az első helyen, bár nevével ellentétben ez a legjelentősebb japán belföldi légikikötő. A kis méretű repterek közül az első helyre a Mariscal Sucre International Airport futott be, amely az ecuadori fővárosnál, Quitónál található – írja összefoglalójában a CNN.

(Borítókép: Robert Alexander / Getty Images)