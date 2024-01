Lemond a National Rifle Association (NRA) lőfegyverlobbi-szervezet vezérigazgatója, Wayne LaPierre. Január végével fejezi be több mint harmincéves karrierjét.

A 74 éves vezető azelőtt nyújtotta be lemondását, mielőtt sor került volna arra a New York-i perre, amelyben őt és több munkatársát is megvádolták az NRA lőfegyverlobbi-szervezet anyagi forrásainak helytelen felhasználásával − írja a BBC.

Az NRA egy fegyverjogi érdekképviseleti szervezet, aminek célja, hogy biztosítsa a biztonságos lőfegyverbirtoklást és -használatot egyaránt az Amerikai Egyesült Államokban.

Felnőtt életem nagy részében zászlóvivője voltam ennek a szervezetnek, és soha nem fogom abbahagyni az NRA támogatását, a második alkotmánymódosítás szabadságának védelméért folytatott harcát

− fogalmazott LaPierre.

A vádemelés még 2020-ban történt Letitia James által, akinek nevét leginkább a Donald Trump-perekből ismerhetjük. Az ügyész azzal vádolja az NRA vezetőségét, hogy a szervezet anyagi forrásait saját költségeik rendezésére használták fel hosszú éveken át. A perre hétfőn kerül sor.