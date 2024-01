Magyar idő szerint vasárnap este az Egyesült Államok két nagy pártjának politikusai elvi megállapodást kötöttek arról, hogy a közeljövőben egy törvénnyel biztosítják azt, hogy legyen elég pénz az amerikai kormányszervek működtetésére. Ha ez nem történne meg január 19-ig, akkor egyes intézmények nem tudnának tovább működni. Azonban már most is vannak, akik ellenzik az alkut, és közel sem biztos, hogy sikerül törvénybe iktatni azt, amiről most megállapodtak a pártok képviselői.