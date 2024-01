Charles Michel, az Európai Tanács elnöke az előző hétvégén jelentette be, hogy távozik az Európai Tanács éléről azért, hogy indulhasson az idei európai parlamenti választáson. Ha nem állapodnak meg időben az új utódjáról, akkor a nyáron (ideiglenesen) akár Orbán Viktor is a tanács élére kerülhet. A tisztségért éles verseny várható a következő hónapokban, és most megjelentek a sajtóban az első nevek, akik pályázhatnak az elnöki címre.