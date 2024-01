Miután az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács-elnök Charles Michel nemrég bejelentette, hogy az Európai Tanács után az Európai Bizottság elnöki pozícióját célozta meg – emiatt el is indul az idei EP-választáson –, több jelenlegi biztos jövője is kérdőjelessé vált, mivel amennyiben nem a jelenlegi EB-elnök Ursula von der Leyen marad a bizottság élén, akkor elképzelhető, hogy egy új elnök más biztosokat nevezne ki az intézmény élére.

Belga lapértesülésekre hivatkozva ezért a Politico arról ír – amit az uniós ügyekben mindig naprakész lapnak is megerősítettek –, hogy ilyen lehet a többek között technológiáért, illetve jogállamiságért felelős Reynders is, akinek akad egy B terve is erre az esetre:

Didier Reynders otthagyhatja az uniós politikát, hogy helyette a strasbourgi székhelyű Európa Tanács főtitkára legyen.

Annak ellenére, hogy korábban a belga biztos azt nyilatkozta, továbbra is szívesen látná el biztosi feladatait, Michel elindulásával ez már közel sem annyira egyszerű, ugyanis a szintén belga Michel és Reynders között régóta feszült a viszony. Reynderst korábban épp Michel túrta ki a konzervatív-liberális Reform Mozgalom (Movement Réformateur, MR) vezetéséből, így

valószínű, hogy amennyiben Von der Leyen helyett Michel lenne az Európai Bizottság elnöke, akkor nem tartana igényt Reynders további szolgálatára.

Emiatt Reynders abban reménykedik, hogy a belga kormány – aminek tagja az MR is – őt fogja majd jelölni az Európa Tanács főtitkári posztjára, amit akár már a héten is bejelenthet az Alexander De Croo vezette kormány.

A lapnak az MR egyik politikusa név nélkül azt nyilatkozta, lát rációt abban, hogy Reynders elnyerheti a jelöltséget – ebben az esetben ugyanis a jelenlegi biztos öt év erejéig biztosan nem húzhatná keresztbe Michel terveit.

Az Európa Tanács egy unión kívüli regionális, nemzetközi szervezet, aminek jelenleg 46 tagállama van. Az 1949-ben alapított szervezet egyik legfontosabb eredménye az emberi jogok európai egyezményének az elfogadása, amivel felállították az Emberi Jogok Európai Bíróságát is. A szervezet legfőbb feladatai az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság védelme.

Reynderst egyébként már 2019-ben is jelölték a kormányközi nemzetközi szervezet élére, azonban akkor alulmaradt a jelenleg posztot betöltő horvát Marija Pejcinovic Buriccsal szemben.