2024. március 17-én tartják az orosz elnökválasztást. Az már biztos, hogy Vlagyimir Putyin újraindul az elnöki székért, és az sem kérdés, 2024-től ki lesz az orosz elnök. Kosztur Andrást, a XXI. Század Intézet vezető kutatóját azért megkérdeztük, hogy mit lehet tudni a további indulókról, mi az indulásuk jelentősége, ha egyáltalán van; mit lehet tudni Putyin népszerűségéről, a kampányról és az orosz elit szembenállásáról.

Jelenleg azon jelöltek aláírásgyűjtése zajlik, akiknél a választási törvény ezt előírja; hivatalosan még csak két parlamenti párt jelöltjét, Vlagyiszlav Davankovot (Új Emberek) és Leonyid Szluckijt (LDPR–Oroszország Liberális Demokrata Pártja) regisztrálták az orosz elnökválasztáson – mondta el a XXI. Század Intézet vezető kutatója az Indexnek. Vlagyimir Putyin hivatalosan önálló jelöltként indul, ami azt jelenti, hogy 300 ezer aláírás összegyűjtésére lesz szüksége.

Az, hogy több jelölt vesz részt a választásokon, annak ellenére is természetes, hogy annak kimenetele a korábbiaknál is egyértelműbb. Az egyik parlamenti ellenzéki párt, az Igazságos Oroszország például nem is állított saját jelöltet, hanem Putyint támogatja. A jelöltek egyikének az ismertsége és népszerűsége sem mérhető Putyinéhoz, bár sokan vannak közülük, akik régóta a nagypolitikában vannak, például a parlamenti kommunisták jelöltje, Nyikolaj Haritonov, vagy a konzervatív Orosz Össznépi Szövetség által jelölt Szergej Baburin